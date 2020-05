Werbung Autohaus: Werbung für mein Autohaus : CarPr.de Auto News Meldungen

Tachobetrug: Vorsicht beim Gebrauchtwagenkauf / Jeder dritte Gebrauchte manipuliert / Genauer Check nötig München (ots) - Die Corona-Beschränkungen lockern sich allmählich, die Mobilität nimmt zu und auch der Pkw-Markt kommt langsam wieder in Fahrt. Wer jetzt vorhat, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, sollte den Tacho genau unter die Lupe nehmen: Manipulationen am Kilometerzähler können den Preis kräftig in die Höhe treiben. Laut Polizei wird an jedem...