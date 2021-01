Wer hilft Piepe? – Eine Geschichte über Zusammenhalt und Freundschaft

Ein kleines Vögelchen ist in Birgit Schroers’ “Wer hilft Piepe?” in Not und braucht dringend eine Unterkunft für den Winter.

Vor langer Zeit lebte das kleine Vögelchen Piepe in einem großen und dichten Wald. Daneben waren Wiesen mit bunten Blumen. Es wohnten dort auch Tiere unterschiedlichster Art. Das kleine Vögelchen war sehr glücklich, da es in diesem Wald genug Futter und viele Freunde hatte. Sie machten vieles zusammen. Im Herbst flogen die Vögel in den Süden, denn der Winter war hier kaum auszuhalten. Doch ausgerechnet zu dieser Zeit verstaucht sich das kleine Vögelchen den Flügel und kann nicht an dieser lebenswichtigen Reise teilnehmen. Ihre Freunde helfen Piepe sich so gut wie möglich auf den Winter vorzubereiten, doch kein Baum will Piepe erlauben ein Nest auf ihm zu bauen. Wird Piepe am Ende heimatlos dastehen, oder Hilfe von einer unerwarteten Partei erhalten?

Das illustrierte Kinderbuch “Wer hilft Piepe?” von Birgit Schroers eignet sich für Kinder ab 3 Jahren und zeigt ihnen, wie wichtig Freundschaft und Zusammenhalt im Leben sind, um Probleme zu überwinden. Die bewegende Geschichte wird durch Illustrationen aus der Feder von Sabine Marie Körfgen ergänzt. Kinder werden es lieben, die Bilder zu betrachten, während ein Erwachsener ihnen die Geschichte vorliest. Auch Erwachsene werden die Geschichte lieben, denn die Botschaft trifft mitten ins Herz.

“Wer hilft Piepe?” von Birgit Schroers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22020-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

