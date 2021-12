Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt sie zu wiederholen

Dies gilt insbesondere für die Geschichte des „liberalen“ Kapitalismus im 19. Jahrhundert, die den Menschen ins Elend und in die Weltkriege des 20. Jahrhunderts geführt hat.

Seit dem Beschluss des „Washington Consensus“ von 1985 wiederholt der Mensch die Geschichte des „liberalen“ Kapitalismus durch einen „neoliberalen“ Kapitalismus, der die Menschen wieder in ein soziales Elend und in einen ökonomischen Weltkrieg führt. Auf nichts trifft daher die Erkenntnis von George Santayana (1863 -1952) mehr zu als auf die Geschichte des „liberalen“ Kapitalismus.

Auch für die generelle Geschichte der Standeskultur, die vor 5000 Jahren in Mesopotamien und Ägypten begonnen hat, gilt die Erkenntnis von George Santayana, so dass es für den heutigen Menschen immer wichtiger wird, sich mit dieser Geschichte und ihren Hintergründen eingehend auseinander zu setzen. Angesichts der kulturellen Probleme, die sich heute zunehmend forcieren, gewinnt auch eine andere Weisheit für den Menschen immer mehr an Bedeutung: „Ein Problem kann immer erst dann in einer hinreichenden Weise gelöst werden, wenn seine Beschaffenheit in einer ausreichenden Weise verstanden worden ist.“

Die frei zugängliche Abhandlung „2035-der Mensch schafft sich ab“ ist eine Antwort auf beide menschlichen Weisheiten. Sie ermöglicht einen ersten Blick auf die Hintergründe der heutigen Kulturentwicklung und auf die Antworten, die der einfache Mensch auf diese Entwicklung geben kann, damit nicht nur die Maschine, sondern auch der Mensch eine Zukunft hat. Sie finden die Abhandlung auf der Internetseite: www.2035-der-Mensch-schafft-sich-ab.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfgang Hauke

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10/1

75339 Höfen an der Enz

Deutschland

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.2035-der-mensch-schafft-sich-ab.de/

email : trilogie@mailbox.org

Pressekontakt:

Wolfgang Hauke

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10/1

75339 Höfen an der Enz

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.german-angst.info/

email : trilogie@mailbox.org