Wentzel Dr. baut mit Winfried Lux das institutionelle Immobilien-Investmentgeschäft aus

Winfried Lux (45) leitet seit Anfang Januar den Bereich institutionelles Investment des Immobilienunternehmens Wentzel Dr. aus Hamburg (https://www.wentzel-dr.de). In dieser Funktion ist der erfahrene Immobilienexperte, neben dem Prokuristen Peter Börke, der private Investmentkunden betreut, verantwortlich für die weitere Expansion von Wentzel Dr. im Bereich des Immobilieninvestments. Lux soll speziell die Kommunikation mit institutionellen Kunden wie Family Offices, Vermögensverwaltungen, Asset Managern und sonstigen Finanz- und Immobiliendienstleistern intensivieren. Schwerpunkte sind Immobilien-Investments im gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Bereich ab 10 Millionen Euro, Offmarket- und Spezialimmobilien.

Der Immobilienfachwirt und Branchenexperte Lux kommt von der Richard Großmann KG, wo er 13 Jahre in verantwortlichen Positionen gearbeitet hat, davon 8 Jahre als Prokurist. Lux bringt nicht nur seine Erfahrung, sondern auch beste Verbindungen zur Immobilien- und Finanzbranche bei Wentzel Dr. ein. „Wir freuen uns, dass wir diesen erfahrenen wie engagierten Investment- und Immobilienexperten gewinnen konnten“, sagt Wentzel Dr. Vertriebs-Geschäftsführer Philip Schulze. „So können wir künftig noch besser auf die spezifischen Wünsche und Anforderungen der unterschiedlichen Immobilien-Investoren eingehen.“

Über Wentzel Dr.:

Wentzel Dr. bietet als großes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen alle Dienstleistungen rund um die Immobilie an:

– Immobilienmanagement von Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien für private und institutionelle Investoren sowie Wohnungseigentümergemeinschaften.

– Verkauf und die Vermietung von Wohnungen und Häusern sowie Anlageimmobilien, Vermarktung von Neubauprojekten, Vermietung von Gewerbeflächen.

– technischer Grundstücksservice.

2020 – DAS JAHR DES GROSSEN JUBILÄUMS. 200 Jahre lang haben wir von Wentzel Dr. Hamburger Geschichte erlebt und einige Kapitel davon aktiv mitgestaltet. 2020 ist die Zeit gekommen, zu teilen und sich mitzuteilen: 200 Jahre Wentzel Dr., 200 Jahre Unternehmenshistorie.

Mit über 200 Mitarbeitern in Büros in Hamburg (Hauptsitz), Düsseldorf, Hannover, Leipzig, Osnabrück, Potsdam, Dresden und Schwerin betreut Wentzel Dr. Kunden und Objekte vor allem in der Metropolregion Hamburg, sowie Nord, West- und Ostdeutschland.

https://www.wentzel-dr.de

https://www.wentzel-dr.de

Firmenkontakt

Wentzel Dr. Vertriebs GmbH

Philip Schulze

Stresemannallee 102-104

22529 Hamburg

0800 120 7 120

vertrieb@wentzel-dr.de

https://www.wentzel-dr.de

Pressekontakt

Görs Communications #PR #Content #Marketing

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

0800 46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

