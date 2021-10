„Wenns a bisserl mehr sein darf ?!“ Unbezahlbares Wissen und Werte als Basis für ein lebenslang gesundes, sinnerfülltes und erfolgsgekröntes Leben „DantseLogik Festival – Meistere dein Leben“ in Rehau vom 4.11.-7.11.21

Antworten, Lösungen und das Erfolgsgeheimnis aus der Wissenslehre DantseLogik.

Für immer gesund werden und bleiben; ist das dein größter Wunsch?

Möchtest du ein sorgen- und stressfreies, tiefenentspanntes, erfülltes und glückliches Leben führen, egal was vorher passiert ist? Willst du dazu ein elitäres Wissen erhalten, das dir erklärt, wie du das schaffen kannst?

Willst du Lebens- und Naturgesetze verstehen lernen?

Hast du Lust eine Logiklehre zu entdecken, die es nur einmal auf der ganzen Welt gibt und mit der du alle deine Probleme selbst lösen kannst.

Scheitern, Versagen, Niederlagen, Pech und Unglück wird es mit dieser Philosophie nicht mehr geben.

Komme nach Rehau vom 4. Bis zum 7. 11. und nehme Etwas mit nach Hause, was für immer in dir bleibt und dir sofort hilft, deinen Alltag zu meistern in allen Situationen und Lebensbereichen:

Unbezahlbares Wissen und Werte als Basis für ein lebenslang gesundes, sinnerfülltes und erfolgsgekröntes Leben.

Wie wäre es

– wenn wir Probleme jeglicher Art in unseren Erfolg verwandeln könnten; z.B. Krankheiten, wie Krebs, Depressionen, Diabetes in Gesundheit, berufliche Schwierigkeiten, wie Mobbing oder eine Kündigung in unsere Karriere, Beziehungsstress und Trennung in die große Liebe, finanzielle Schwierigkeiten in einen Geldsegen?

– wenn wir die tiefsinnige Bedeutung hinter Allem, was geschieht in unserem Leben verstehen würden und auf alle ungeklärten Sinnfragen im Leben endlich eine erfüllende Antwort finden dürften?

Es geht; und du kannst es auch schaffen.

Da wo etwas als unmöglich erklärt wird, beginnt die DantseLogik. Diese Lehre wird dein Leben verändern.

Komme nach Rehau und erlebe den Wissenslehrer und Mehrfachbestseller- Autor Dantse Dantse, der als Referent das DantseLogik Festival zu einem unvergleichbaren Event machen wird.

Dinge passieren nicht einfach so; alles was geschieht hat einen Grund und erfüllt einen tiefen Sinn in und für unser Leben. Es gibt Naturgesetze, Lebensgebote, Logiken hinter allen Abläufen, die wir Menschen nicht (mehr)kennen. Menschen haben verlernt im Einklang zu leben mit sich selbst, mit der Natur und allen Mitmenschen. Der Glaube an Gott ist für die Wenigsten von Bedeutung. Werte sind völlig in Vergessenheit geraten in unserer Konsum- und Mainstream- Gesellschaft. Wer weiß schon noch, was es wirklich bedeutet, dankbar zu sein, sein Leben wertzuschätzen, hilfsbereit zu sein, geben zu können, demütig zu sein oder dem Leben und Gott Vertrauen zu schenken?

DantseLogik ist eine Lehre des Wissens und genau dieser Werte, vielmehr ist sie eine ganz eigene Lebensphilosophie, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so.

„Alles ist für dich. Nichts ist gegen dich. Alles, was mit dir, in dir und um dich passiert, konkurriert zu deinem Wohlergehen“ das ist die Erfolgsformel der DantseLogik.

Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte.

Klingt unglaublich? Magie oder Wunder? Nein; es gibt keine Wunder und auch keine Magie, sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen

Dantse Dantse, der kamerunische Bestsellerautor und Verleger ist der Gründer dieser Lehre, die die Lösung für alle unsere gesellschaftlichen Probleme sein kann und ein exklusives Wissen umfasst, das du nirgendwo sonst finden kannst.

Seine über 120 Bücher, die er in deutscher Sprache verfasst und veröffentlicht hat und Menschen weltweit helfen, seine Erfolge seiner Wissenslehre, die das Leben tausender seiner Klienten verändert hat, sprechen für die Wirksamkeit und Effektivität seiner Lebensphilosophie. Ja, Menschen helfen und die Welt ein Stückchen besser machen, das ist das Ziel und die Mission von Dantse Dantse.

Dantse Dantse- dieser Name ist Programm.

Nimm teil an einem afrikanisch inspirierten Programm. Achtung! Es wird dein Leben verändern.

Preise und weitere Infos erhältst du im Veranstaltungs- Link unter https://www.facebook.com/269610304876774/photos/a.270271188144019/277408764096928

– Donnerstag 4.11. und Freitag 5.11.: Einzelcoaching mit Dantse Dantse: Endlich sein, tun und haben, was du dir schon so lange wünschst: Garantiert finden hier deine Probleme Lösungen und deine Fragen Antworten. (Termine nach Absprache- schnell buchen; nur noch wenige Plätze frei)

– Freitag Abend 5.11. 19 Uhr: Eröffnungsveranstaltung und Diskussionsabend mit Dantse Dantse: Neue Ansichten für alte Probleme: “Rassismus gegen Schwarze: Fakten, die schockieren“

– Samstag 6.11. 9 Uhr bis 16 Uhr: Wissensvorträge und Live Coaching: Dantse Dantse hautnah: Die unübertrefflichen Gesetze, um alles, was in deinem Leben passiert, in deinen Erfolg umzuwandeln.

– Samstag Abend ab 19 Uhr: Afro- Latin Night mit Trommelworkshop und Salsa Kizomba Einsteigerkurs, Top DJ und Open End Party

– Sonntag 31.10. 15 Uhr: Kochcoaching und Heil- und Immunstärkendes Ernährungsprogramm. Krankheiten heilen, Leistung steigern, Abwehrkräfte ankurbeln nur durch die Ernährung- Do it yourself Kochkurs mit kulinarischen Überraschungen- nur noch 3 Plätze frei

Nimm dir mit nach Hause, was unbezahlbar ist, für immer bleibt, dein Leben reich macht und verändert. Meistere dein Leben.

Verliere keine Zeit mehr und reserviere jetzt:

Tel./WhatsApp: 0171 3132288

E-Mail: monikaschelter@hotmail.de

Mehr über Dantse Dantse:

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher, die Menschen helfen @www.indayi.de

Wissenslehre afrikanisch inspiriert, die Leben verändert @www.dantse-logik.com

E-Mail: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735