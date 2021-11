Wenn die Immobilie nicht mehr zu den Ansprüchen im Alter passt

Professionelle Beratung vom Immobilienmakler Rückert zum Hausverkauf in Wiesbaden

Eigentümer, die schon lange in ihrer Immobilie wohnen, können sich oftmals nur schwer von dieser trennen. Doch zuweilen wird das Haus im Alter zur Last. Die Treppenstufen stellen eine Herausforderung dar, leere Räume müssen gepflegt und die Gartenarbeit kann nicht mehr bewältigt werden. In solchen Fällen ist der Immobilienmakler Sascha Rückert aus Wiesbaden der ideale Ansprechpartner.

„Mit dem Alter steigen die Ansprüche an eine Wohnimmobilie“, weiß der erfahrene Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien. „Was Eigentümern in jungen Jahren noch als unwichtig erschien, bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung.“ Er denkt dabei zum Beispiel an breite Türen, barrierefreie Übergänge und spezielle Duschen. „Ist diese Ausstattung in der aktuellen Immobilie nicht vorhanden, wird das Leben im Alter schnell zur Herausforderung“, so der Immobilienexperte aus Wiesbaden.

Gegenüber einem teuren Umbau ist die Kombination aus Hausverkauf und Investition in eine altersgerechte Immobilie meist die bessere Alternative. „Gerne finden wir mit den Eigentümern gemeinsam heraus, welche Lösung im individuellen Fall die Beste ist“, sagt Sascha Rückert. Haben sich die Eigentümer nach dem Gespräch für den Verkauf entschieden, übernehmen der langjährige Immobilienspezialist und sein Team den gesamten Verkaufsprozess. Sie suchen mit viel Engagement und umfassenden Leistungen einen passenden Käufer, führen auf Wunsch die Preisverhandlungen durch und sind beim Notartermin für die Eigentümer da.

Zudem unterstützen sie die Eigentümer bei der Suche nach einer neuen, barrierefreien Immobilie zur Miete oder zum Kauf in Wiesbaden und Umgebung. Die Makler aus Wiesbaden beraten interessierte Eigentümer gerne unverbindlich zum Immobilienverkauf und zu geeigneten Wohnformen im Alter. Sie sind unter der Rufnummer 0611-18 5 18 28 oder per E-Mail unter kontakt@rueckert-immobilien.de erreichbar.

Mehr zu Themen wie Immobilienpreise Wiesbaden oder Immobilienwert Wiesbaden finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de.

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

