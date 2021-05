Weltrekord trotz Corona

312 Redner aus 17 Nationen stellten auf der Kommunikationsplattform Zoom den Weltrekord auf

Am 30.05.2021 fand der 1. Internationale LifeHack Slam auf der Onlineplattform Zoom statt. 312 Redner aus 17 Nationen, darunter Länder wie Italien Türkei, Kolumbien, Marokko, Österreich, Schweiz und Deutschland sind bei diesem Wettstreit angetreten. Trotz großer technischer Herausforderungen wurde der 1. Weltrekord gleich in mehreren Sprachen aufgestellt.

Hacks sind Ideen bzw. wertvolle Tipps für z.B. das Leben, den Beruf oder die Familie. Dieses Event wurde vom Topspeaker Hermann Scherer ins Leben gerufen und während eines zweitägigen Seminars ohne jegliche Vorwarnung der Teilnehmer durchgeführt. Die Vorbereitungszeit betrug lediglich wenige Minuten und dann ging es auch schon los: jeder Redner bekam nur 60 Sekunden Zeit, seinen besten Hack bzw. Tipp überzeugend vorzustellen.

Mit dem Titel „47 Bausteine braucht der Mensch“ trat die Schmerz- und Gesundheitsexpertin Susanne Leipnitz an. Die Excellence Award Gewinnerin fasste innerhalb von nur 60 Sekunden überzeugend die Notwendigkeit von Mikronährstoffen für die Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zusammen. Humorvoll erklärte Susanne Leipnitz: „wenn nur ein einziger dieser Bausteine zu nur 70% aufgenommen wird, läuft auch der gesamte Organismus Mensch mit 30% weniger Leistungsfähigkeit“. Der Vitalstoffmangel setze zudem den Grundstein für viele Zivilisationskrankheiten und sollte unbedingt auch bei gesunden Menschen regelmäßig in einem Labor gemessen werden, so die Hellwegerin. Am Ende stand der Weltrekord!

Neben der Arbeit in ihrer Praxis in Ottersberg/ Wümmingen arbeitet die Schmerz- und Gesundheitsexpertin Susanne Leipnitz als Rednerin und bildet medizinisches Fachpersonal weiter. Ihren ersten Excellence Award und Weltrekord als Rednerin holte sich die Hellwegerin bereits im Oktober 2020. Susanne Leipnitz stellt inzwischen auch ihr Wissen in den Sozialen Medien, als Podcast und auf YouTube kostenfrei zur Verfügung.

