Weltrekord mit Idsteinerin

Idsteinerin Margit Urban beim Weltrekord des internationalen Speaker Slam dabei.

Nach mehr als 5 Stunden aufregende, angespannte Wartezeit war Margit Urban mit Startnummer 69 endlich auf der von Top Speaker- und Spiegelbestsellerautor Hermann Scherer bereiteten Bühne.

Nach Stationen New York, Wien, Berlin und München fand am Wochenende der internationale Speaker Slam- ein Rednerwettstreit unter strengen Hygieneregeln durch Corona in Wiesbaden/ Niedernhausen statt. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt wird, messen sich beim Speaker Slam die Redner mit ihren eigenen Themen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur 4 Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Seinen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, das ist super klasse, denn genau nach 4 Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

72 Teilnehmer aus 10 verschiedenen Nationen stellten zusammen einen neuen Weltrekord auf. Noch nie zuvor standen an einem Abend so viele verschiedene Redner nacheinander auf der Bühne und die Idsteinerin war dabei. Das Event wurde vom TV- Sender Hamburg 1 aufgezeichnet und live auf YouTube übertragen.

Margit Urban als Expertin für psychosoziale Gesundheit in Unternehmen besann sich an ihre eigenen Ressourcen als Resilienz Trainerin- “Akzeptanz der Gegebenheiten” und “Opferrolle verlassen”. Sie überzeugte begeisternd mit ihrem authentischen 4-minütigen Vortrag das Publikum und eine hochkarätige Jury aus Radio, Fernseh- und Agenturwelt.

“Es ist wie es ist, was kann schlimmstenfalls passieren? – Trau Dich!”, ist das Lebensmotto von Margit Urban und dies demonstrierte hat sie eindrucksvoll.

Die Beraterin und Trainerin bietet Unternehmen Lösungsaspekte für eine gesunde Arbeitswelt und gibt in interaktiven, humorvollen Workshops den Mitarbeiter*innen Impulse für ein gesünderes Leben.

Margit Urban

Beraterin für Betriebliches Gesundheitsmanagement

Königsteiner Straße 5

65510 Idstein

Tel. 06126 7004478

Mobil 0162 8241211

www.margiturban.de

mail@margiturban.de

Bild: Dominik Pfau

Margit Urban Betriebliches Gesundheitsmanagement unterstützt Unternehmen eine gesunde Unternehmenskultur zu gestalten und macht den Beschäftigten in interaktiven humorvollen Workshops Lust auf Gesundheit.

