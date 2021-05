Weltrekord mit Hermann Scherer! Wie über 300 Lifehack Tipps die Sichtbarkeitsmauer durchbrechen

Wie Glaubenssätze unsere Gesundheit gefährden!

Weltrekord! Die besten Life Hacks aus 17 Nationen

Im Sichtbarkeits Seminar vom bekannten Deutschen Top Speaker Hermann Scherer,

wurde am 30. Mai 2021 der 1. Weltrekord im Zoom Hack Slam aufgestellt! 312

TeilnehmerInnen aus 17 Länder, in 4 Sprachen.

„Ich war ganz schön nervös, bevor es losging.“ Meinte Kerstin Schumacher,

Persönlichkeitscoach und ThetaHealerin aus Bauma, Schweiz.

Im Zoom Hack Slam hatten alle Teilnehmer 1 Minute Zeit um ihren persönlichen Tipp

kurz und knapp zusammen zu fassen.

„Nach nur 3 Minuten Vorbereitungszeit war mir klar, welchen Tipp ich gerne

weitergeben möchte, meint Kerstin Schumacher.“ Viele Menschen haben gerade in

dieser Zeit mit ihren Glaubenssätzen und Ängsten zu kämpfen. Mein Tipp: Setze dich

bequem hin, schliesse deine Augen und frage dich bei deiner Angst oder bei deinem

Zweifel, was das Schlimmste ist, das passieren könnte wenn…Fühle in dich rein und höre

auf deine innere Stimme. Von diesem Satz aus fragst du dich immer wieder, was das

Schlimmste wäre, bist du auf deinen Grundglaubenssatz gestossen bist. Dieser kann zum

Beispiel sein: Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert etc. Formuliere diesen

Satz dann positiv um und hänge ihn irgendwo sichtbar auf. Lasse dazu die Wörter

„Nicht“ und „Kein“ aus. In einer ThetaHealing Sitzung können diese auch aufgelöst werden.

http://www.kerstinschumacher.com

Kerstin Schumacher wenden die einzigartige Kombination von Human Design und ThetaHealing an, um Glaubenssätze zu lösen, dich deiner wahren Bestimmung näher zu bringen und dir einen Weg aufzuzeigen, wie du selbstbestimmter und gesünder durchs Leben gehst.

Kontakt

Given Heart

Kerstin Schumacher

Husacherstrasse 22

8494 Bauma

0798828308

kontakt@given-heart.ch

http://www.kerstinschumacher.com

