Weltrekord in Berlin: Enrico Fricke bringt das Feuer zurück

Bei dem ersten internationalen “Speaker-Slam” in Berlin treten 73 Redner gegeneinander an, darunter auch Enrico Fricke.

“Top-Speaker” sagt die Jury zu Enrico Fricke aus Göttingen, nachdem er am Wochenende beim ersten internationalen Speaker-Slam in der Hauptstadt mit dem Speakers Excellence Award gekürt wird. Nach New-York, München und Hamburg fand die Veranstaltung nun zum ersten Mal in Berlin statt. Die “Redner-Schlacht” ist ein voller Erfolg: Insgesamt treten 73 Redner in jeweils 4-minütigen Reden gegeneinander an und schaffen so den Weltrekord (laut Veranstalter) für den größten Speaker-Slam weltweit. Bewertet wurden die Redner von der Jury, in der Andre Jünger (CEO des GABAL Verlages), Jörg Rositzke (Geschäftsführer von Hamburg1), Anke Rositzke (Hamburg1), Dirk Hildebrand (Radio Experten), Martina Kapral (internationale Redneragentur Österreich) und Ulrike Luckmann (Journalistin).

“Hallo, mein Name ist Enrico Fricke und ich bringe das Feuer zurück in die Augen.” eröffnete er seine Rede und tritt somit als Nummer 61 gegen Redner aus insgesamt 7 Nationen in dem 4-sprachigen Wettbewerb an. Wer gewinnt entscheidet die 8-köpfige Jury, darunter auch der Inhaber und Geschäftsführer des GABAL Verlags, Andre Jünger. Nur die besten treten an, es ist das Finale und somit ist der Druck groß. Von ursprünglich 80 Finalisten treten nur 73 an und knacken somit den alten Weltrekord von 72 um gerade mal 1 Person. Gefilmt wird das ganze vom Fernsehsender Hamburg1, um spannende Persönlichkeiten wie den 22 fachen Weltmeister in der Kampfsportart Muay Thai, einem Ex-Profi Fußballer, einem der frühen, deutschen YouTube Stars und einer Professorin aus der Kasseler FOM Hochschule für Ökonomie & Management in das deutsche Fernsehen zu übertragen.

“Ich glaube fest daran, dass im Inneren jedes Menschen eine helle Flamme lodert und bei Kindern sieht man das auch noch. Doch haben wir in unserem Leben Schicht um Schicht eine Hülle darum gebaut, sodass das lodernde Feuer nicht mehr nach außen dringen kann.” Enrico Fricke, der sonst bei Persönlichkeitsentwicklungs-Veranstaltungen und auch Online vertreten ist, will Menschen wieder innerlich frei machen. Ob er dabei Menschen unterstützt, die sich von nervigen, negativen Erinnerungen und den lästigen Gedanken frei machen wollen oder ob er Menschen dabei unterstützt, zu dem neuen Menschen zu werden, als der sie ihr Leben in vollen Zügen genießen können, begleitet er seine Zuhörer von der Bühne oder auch online in der Online-Akademie für ein Leben in nachhaltigem Glück und Flow.

“[…] dann schaute sie auf ihr Handy und plötzlich fror das Gesicht ein”. Enrico Fricke erzählt von einer Frau, die er vor 4 Wochen in Spanien kennengelernt hat. Sie war die Besitzerin der Finca, auf der er vor 4 Wochen in der Nähe von Malaga Urlaub gemacht hat. Sie hatte sich vor kurzen von ihrem Ex-Mann getrennt, weil er sie hintergangen hat. Mit 2 gemeinsamen Kindern im Alter von 10 und 12 Jahren ist es als Eltern nahezu unausweichlich, dass dann öfters mal eine SMS vom Ex-Mann kommt. Das schmerzt, denn die emotionale Wunde ist noch frisch, erklärt Enrico Fricke. “Ich habe ihr gesagt, dass ich sie gerne dabei unterstütze, wenn sie ihren negativen Gefühlen zu der angespannten Situation auflösen wolle.” Die beiden haben sich dann bei 36° im Schatten, sonnengeschützt von einem Baum, dessen zahlreiche Äste leicht raschelten, auf die Terrasse der Finca gesetzt. Und nach nur 20 Minuten ist die Frau dann von Tränen in den Augen zum breiten Grinsen übergegangen. Sie öffnet ihre Augen und ihre Tochter kommt angelaufen. Die Tochter setzt sich zu ihr und erzählt freudig drauf los. Die Augen der Frau waren noch leicht rötlich von den Tränen, sie strahlte spürbare Wärme durch ihren Blick aus. “So muss Liebe aussehen” dachte sich Enrico Fricke bei diesem Anblick.

2 Tage später lud die Frau Enrico Fricke zum Abendessen in einem Restaurant am Strand ein. Der Boden war sandig und das Meer rauschte nur wenige Meter entfernt. Nach dem Essen richtet die Frau dann das Wort an Enrico und bedankt sich. “Als du mir davon erzählt hast, was du beruflich machst, konnte ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Auch konnte ich nicht glauben, dass so etwas überhaupt funktionieren solle. Und nach nur 20 Minuten war ich frei von den ganzen schlechten Gefühlen und Gedanken zu meinem Exmann. Das ist jetzt 2 Tage her und ich bin tiefenentspannt, wenn ich mit ihm chatte. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danke sagen!”

Ausgezeichnet mit dem Speaker Excellence Award ist Enrico nun wieder in Göttingen angekommen und plant nun den Ausbau seiner Online Angebote. “Neben meiner Online Lernplatttform flowcademy will ich nun meine eigene Online-Präsenz ausbauen. Dafür will ich mir jetzt die Zeit nehmen.”

Bildquelle: Dominik Pfau