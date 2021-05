Weltrekord Inhaberin Silvia Patricia Schäfer

Weltrekord 1. Internationaler Zoom Hack Slam mit Hermann Scherer – 312 Lebensimpulse

Am Sonntag den 30.05.2021 trafen sich 312 ExpertInnen online zu einem Programm „Sichtbarkeit“ . PreisträgerInnen, ausgezeichnete und internationale Persönlichkeiten aus den Bereichen Medizin, Ernährung, Finanzen, Marketing, Bildung, Lifestyle, Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Event, New Work u.v.m. Im Verlauf kam es überraschend zum 1. Internationalen Zoom Hack Slam.

Hack ist das neue Wort für Idee – hier ging es insbesondere um Life-Hacks, also solche Ideen, die Menschen kurz und knackig einen wertvollen Input liefern und das Leben leichter machen können.

Die 312 ExpertInnen kamen aus 17 Nationen, darunter neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Bulgarien, Finnland, Polen, England, Marokko und weitere. Der Lifehack fand in verschiedenen Sprachen statt. In nur 10 Minuten teilten die ExpertInnen in Kleingruppen einen individuellen Life Hack, in Summe also 312 Life Hacks in dieser kurzen Zeit. Initiator war Hermann Scherer, der die Liste der TOP 100 Speaker auf Platz 3 mit anführt.

Eine der TeilnehmerInnen und damit auch Weltrekord-Inhaberin war Silvia Patricia Schäfer, ganzheitlicher Life-Coach aus Ratingen.

Silvia Patricia Schäfer – eine erfahrene Begleiterin in Lebenskrisen – ist Expertin für das Thema:

Raus aus der Opferrolle !

Ihre These lautet: Emotionale Freiheit ist eine Entscheidung. Hol dir die Kraft zurück.

Sie begleitet seit 18 Jahren mit ganz viel Herz und Kompetenz Frauen, die herausfordernde Ereignisse in Ihrer Biografie belasten, raus aus dieser emotionalen Opferfalle – hin zu entlastender Freiheit und wieder zurück in ihr volles Potential. Denn eines ist sicher: „Es gibt keine erfolgreichen Opfer.“

Welche Auswirkungen unterdrückte Gefühle auf die psychische Gesundheit haben, wird heute in vielen Studien belegt.

Bildrechte liegen bei der Verfasserin

