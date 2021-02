Weltradiotag 2021: Tipps für guten Internetradio-Empfang

Aachen, 11. Februar 2021 – Gut 100 Jahre ist es her, seit in Deutschland die erste Radioübertragung gelang: am 22. Dezember 1920 in Königs Wusterhausen. Nachdem Techniker monatelang mit einem selbstgebauten Lichtbogensender experimentiert hatten, gelang es erstmalig, Sprache und Musik per Rundfunk zu übertragen. Der erste deutsche Radiosender war damit geboren. Heute ist das Radio aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Neben dem klassischen Rundfunk gewinnt das Internetradio zunehmend an Bedeutung. Zum Weltradiotag am 13. Februar gibt devolo einige Tipps für besten Empfang.

Internetradio überall: unterwegs und zuhause

Wer auf Reisen ist, muss dank Internet nicht auf seine Lieblingssender verzichten. Per Notebook, Smartphone und Tablet kann beinahe jede beliebige Radiostation weltweit auch als Daten-Stream empfangen werden – direkt über die jeweilige Webseite oder per App. Das alles funktioniert reibungslos, so lange eine stabile mobile Datenverbindung besteht (3G oder LTE), hat aber auch einen Haken: Mobiles Streaming von Internetradiosendern belastet das Datenvolumen und sollte daher immer mit Augenmaß genutzt werden.

Wer sich in den eigenen vier Wänden oder zumindest an einem Ort mit WLAN-Zugang befindet, hat mit dem Datenvolumen keine Probleme und kann nach Herzenslust Musik, Infosendungen und Hörspiele streamen. Zu den möglichen Empfangsgeräten gesellen sich hier noch die klassischen Lösungen: Internetradios im Format alter UKW-Empfänger oder Kombigeräte, die sowohl Internet als auch UKW und manchmal sogar das neue DAB+ empfangen können. Nützlich ist dies vor allem, wenn an dem Ort, an dem das Internetradio steht, kein zuverlässiger WLAN-Empfang möglich ist. Wer das Problem nachhaltiger angeht, sorgt dafür, dass der WLAN-Empfang im Haus besser wird.

Internetradio per WLAN-Repeater

Steht es schlecht um den WLAN-Empfang, macht sich das durch lästige Aussetzer in der Übertragung bemerkbar oder das Internetradio bleibt einfach ganz stumm. Auf kurzen Strecken kann ein einfacher WLAN-Repeater helfen. Wichtig ist dabei, den Repeater ungefähr auf halber Strecke zwischen Router und Internetradio zu platzieren. Wer sich hier unsicher ist, den unterstützt die kostenlose “WLAN Hilfe App” (Android) beim Aufspüren des idealen Standorts. Muss eine längere Strecke zwischen Router und Radio überbrückt werden oder blockieren Wände und Decken das WLAN sehr stark, geraten Repeater allerdings schnell an ihre Grenzen.

Internetradio mit WLAN-Powerline-Adaptern

Hier kommen sogenannte Powerline-Adapter ins Spiel. Sie nutzen zur Datenübertragung die vorhandene Stromleitung. Die Vorteile: Wände und Decken bremsen das WLAN-Netz nicht mehr aus, weil an jeder gewünschten Steckdose ein frischer WLAN-Zugriffspunkt einfach und schnell installiert werden kann. Zusätzlich bieten die praktischen Powerline-Helfer mindestens einen Netzwerkanschluss. So lassen sich Multimediageräte auch per LAN-Kabel anschließen. Die Installation ist denkbar einfach und im Handumdrehen erledigt. In einem Powerline-Netzwerk, beispielsweise vom deutschen Marktführer devolo, können bis zu acht Adapter gleichzeitig betrieben werden. Das genügt, um ein ganzes Haus vom Partykeller bis zum Dachboden mit LAN-Anschlüssen und schnellem WLAN zu versorgen. Dem Weltradiotag per Internet-Stream steht so nichts mehr im Wege.

Preise und Verfügbarkeit

devolo bietet Powerline-Adapter aus der Serie “Magic” als LAN- und als WLAN-fähige Versionen an. Den günstigen Einstieg in die Produktreihe bildet devolo Magic 1 WiFi Mini. Das Starter Kit ist bereits ab 99,90 EUR verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Highend-Produkt devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit liegt bei 199,90 EUR. Ganz neu ist devolo Mesh WLAN 2. Dieses ist ab 249,90 Euro für das Starter Kit erhältlich und bietet zwei WLAN Adapter im Set. devolo gewährt auf alle Produkte eine Garantie von drei Jahren.

devolo sorgt für smarte Vernetzung und inspiriert Privatkunden sowie Unternehmen, die Möglichkeiten unserer digitalen Welt zu nutzen. Millionenfach bewährte Heimvernetzungslösungen von devolo bringen Highspeed-Internet und perfektes Mesh-WLAN in jeden Winkel von Haus und Wohnung – ganz einfach über das Stromnetz. Im professionellen Bereich wird mit devolo die Vision des umfassend vernetzten Internet of Things Realität. Ob in Industrieprojekten oder in der sich wandelnden Energiebranche: Wo hoch sichere, leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

devolo AG

Marcel Schüll

Charlottenburger Allee 67

52068 Aachen

+49 241 18279-514

+49 241 18279-999

marcel.schuell@devolo.de

http://www.devolo.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Marco Albert

Flößaustr. 90

90763 Fürth

+49 911 310910-0

+49 911 310910-99

devolo@rtfm-pr.de

http://pressecenter.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.