Weltpremiere: Automobili Pininfarina stellt Battista Anniversario vor

München (ots) -BattistaComingToLife- Battista Anniversario als ultimativer Ausdruck des leistungsstärksten italienischen Autos mit Straßenzulassung, das jemals gebaut wurde – Nur fünf Battista Anniversario werden gefertigt, Preis ab 2,6 Millionen Euro – Der Battista Anniversario wird in einem einzigartigen, aus der Pininfarina-Geschichte schöpfenden Design und mit aerodynamischen Verbesserungen präsentiert

– Dank neuer Aluminiumräder und leistungsorientierter Reifen steigt die

Spitzengeschwindigkeit auf 350 km/h – Nur 150 Battista Hypercars, einschließlich der fünf Anniversario-Modelle, werden in Italien per Hand gefertigt, voraussichtlicher Produktionsbeginn: Ende 2020 – Bilder des neuen Battista Anniversario stehen hier zum Download bereit (https://bit.ly/38cZOEV) – Neue Filmreihe #BattistaComingToLife zeigt alle Aspekte des Entwicklungsprogramms des neuen Hypercars: www.youtube.com

Automobili Pininfarina präsentiert die ultimative Variante des weltweit ersten

rein elektrisch angetriebenen luxuriösen GT-Supersportwagens: den Battista

Anniversario. Er wird zur Feier des 90-jährigen Jubiläums der von Battista

“Pinin” Farina gegründeten legendären Karosseriebau- und Designfirma Pininfarina

aufgelegt und ist der leistungsstärkste Sportwagen, der je in Italien entworfen

und gebaut wurde.

Die Battista Anniversario-Modelle werden in Cambiano, Turin, von Hand gefertigt;

dort hat Pininfarina sein Designzentrum und seinen Firmensitz. Nur fünf Stück

werden gefertigt, zu einem Preis von jeweils ab 2,6 Millionen Euro, wodurch der

Battista Anniversario zu einem der exklusivsten Automobile der Welt wird.

Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender, Automobili Pininfarina: “Seit 90 Jahren

steht der Name Pininfarina im Automobilbau für höchste Designkunst und

Spitzenleistung, und der Battista verkörpert diese Werte auf perfekte Weise.

Dieser ultimative Ausdruck des Battista, der Anniversario, ist die Synthese all

dessen, wofür die Marke in der Vergangenheit stand und was wir für die Zukunft

anstreben. Noch nie gab es ein nachhaltiges und luxuriöses Elektroauto, das so

begehrenswert ist.”

Paolo Pininfarina, Vorsitzender, Pininfarina SpA: “Mein Großvater hatte immer

die Vision, dass es eines Tages eine eigenständige Modellreihe der Marke

Pininfarina geben wird. Der Battista Anniversario, der ihm zu Ehren anlässlich

des 90-jährigen Bestehens der von ihm gegründeten Carrozzeria so benannt wurde,

stellt auf herrliche Weise eine Verbindung zwischen unserer Vergangenheit und

der Zukunft des Automobils her.”

Der Battista Anniversario vereint ein hohes Maß an Fahrdynamik und ein

maßgeschneidertes, von der Tradition inspiriertes Jubiläumskleid. Die fünf

Anniversario-Modelle werden jeweils in einer Kombination aus drei

firmentypischen Farben lackiert: Bianco Sestriere, das erstmals zu sehende

Grigio Antonelliano und das für Automobili Pininfarina typische Iconica Blu.

Spezialisten in Cambiano benötigen mehrere Wochen für die Lackierung jedes

Modells, wobei sie Schicht für Schicht und Farbe für Farbe auftragen – alles von

Hand. Die Karosserie wird dreimal auseinander- und wieder zusammengebaut, damit

Nadelstreifen in den drei verschiedenen Farben direkt per Hand aufgemalt werden

können.

Luca Borgogno, Chefdesigner, Automobili Pininfarina: “Der Battista Anniversario

weist eine der komplexesten Lackierungen der Welt auf. Dieser Prozess ähnelt der

Vollendung eines Gemäldes durch einen großen Künstler. Das Ergebnis ist mehr als

nur ein visuelles Kunstwerk. Elegantes Styling kombiniert mit ultimativer

Leistungsfähigkeit bringt einen echten Pininfarina hervor: die Schönheit der

Kraft und die Kraft der Schönheit.”

Zur Ausstattung des Battista Anniversario gehört auch das “Furiosa”-Paket, das

jetzt für alle Battista-Modelle bestellt werden kann. Es besteht aus einem

überarbeiteten Frontsplitter, Seitenschwellern und einem Heckdiffusor aus

Karbonfaser. Nur beim Anniversario sind diese Teile in einer zweifarbigen

Kombination aus charakteristischem Sichtkarbon und in Iconica Blu getöntem

Karbon ausgeführt, mit Nadelstreifen in Bianco Sestriere. Neben der exklusiven

Lackierung sind ein spezieller Heckflügel, Luftleitbleche am Heck und weitere

maßgeschneiderte Details dem Battista Anniversario vorbehalten. Die

aerodynamischen Verbesserungen durch das “Furiosa”-Paket sorgen für mehr

Abtrieb, größere Stabilität bei höheren Kurvengeschwindigkeiten und eine

dynamischere Gesamtbalance des Fahrzeugs.

Das Handling des Anniversario wird durch eine Reduzierung des Gesamtgewichts um

fast 10 kg noch sportlicher. Verantwortlich dafür sind neu gestaltete

geschmiedete Aluminiumräder mit Zentralverschluss. Die Hinterräder messen nun 21

statt 20 Zoll. Zusammen mit den leistungsorientierten Reifen ermöglichen die

neuen Felgen eine Höchstgeschwindigkeit von 350 km/h. Die optionalen

“Impulso”-Räder ergänzen das für den Battista erhältliche Optionsprogramm.

Zu den weiteren maßgeschneiderten Details zählen die einzigartigen Sitze des

Anniversario aus nachhaltig gefertigtem schwarzem Leder und schwarzem Alcantara.

Darüber hinaus verfügt der in limitierter Auflage erhältliche Supersportwagen

über Scheinwerfer mit einer Gravur, den Schriftzug “Anniversario” an den

Kotflügeln, schwarz eloxierte Türschilder mit einer Hommage an die Gründung der

Carrozzeria Pinin Farina im Jahr 1930, unverwechselbare “Pininfarina 90”-Logos

und ein speziell graviertes Typenschild zwischen den Sitzen.

Seinen technischen Unterbau teilt sich der Anniversario mit dem Battista. Das

Monocoque und die Karosserie aus Karbonfaser bilden das stabile Fundament des

GT-Supersportwagens. Seine vier Elektromotoren erzeugen 1.900 PS und 2.300 Nm

Drehmoment, die vom modernsten Torque-Vectoring-System an die einzelnen Räder

verteilt werden. Das sorgt für ein Leistungsniveau, dass für straßenzugelassene

Sportwagen mit Verbrennungsmotor heute unerreichbar ist. Mit einer Zeit von

unter zwei Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h ist der Battista schneller

als ein aktueller Formel 1-Wagen und beschleunigt in unter 12 Sekunden von 0 auf

300 km/h.

Mit diesem extremen Leistungsniveau geht eine emissionsfreie Reichweite von über

500 km einher, auf Basis einer 120-kWh-Batterie, die in einem robusten

T-förmigen Karbonrahmen tief unten im Chassis verbaut ist.

Die Vorstellung des Battista Anniversario erfolgt, während die Dynamiktests an

Fahrt aufnehmen und beeindruckende erste Ergebnisse liefern: Die

Antriebsprototypen erreichen bereits 80 % der angestrebten Leistungsfähigkeit.

Weitere Testfahrten in den Händen des legendären Rennfahrers Nick Heidfeld,

jetzt Entwicklungsfahrer bei Automobili Pininfarina, sind geplant.

Nick Heidfeld, Test- und Entwicklungsfahrer, Automobili Pininfarina: “Ich bin

die schnellsten Straßenfahrzeuge und Rennwagen der Welt gefahren. Aber noch nie

habe ich ein solch leistungsstarkes Auto erlebt wie den Battista. Er ist

schneller als viele Rennwagen, aber keine reine Rennmaschine. Das Hauptaugenmerk

liegt auf der Fahrbarkeit in allen Situationen. Wir werden uns nun auf die

Erprobung und Entwicklung des Battista konzentrieren, um ein Fahrzeug auf die

Beine zu stellen, das die Speerspitze der technischen Möglichkeiten und der

Innovation bildet.”

Im Sommer 2020 wird eine sehr begrenzte Zahl potenzieller Kunden die Gelegenheit

erhalten, die aufregende Leistungsfähigkeit des Automobili Pininfarina Battista

bei exklusiven Events auf der ganzen Welt zu erleben. Insgesamt werden nur 150

Battista Hypercars, einschließlich der fünf Anniversario-Modelle, in Italien per

Hand gefertigt. Der Produktionsstart und die Auslieferung an die Kunden sollen

Ende 2020 erfolgen.

Automobili Pininfarina und der Battista

Automobili Pininfarina ist in Europa ansässig und unterhält Büros in Turin und

München. Ein Expertenteam, das bei anderen Luxus- und Premium-Fahrzeugmarken

umfassende Erfahrung sammeln konnte, entwirft, entwickelt und produziert alle

Modelle, die unter dem Markennamen Pininfarina auf den wichtigsten globalen

Märkten verkauft und betreut werden. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch,

die nachhaltigste Luxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.

Das Kapital des Unternehmens stammt zu 100 Prozent aus einer Investition von

Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung

zwischen der Pininfarina SpA und der Mahindra & Mahindra Ltd. den Namen

Automobili Pininfarina. Mit der einzigartigen, beinahe 90-jährigen Erfahrung in

der Fertigung vieler echter Fahrzeugikonen übernimmt Pininfarina SpA eine

tragende Rolle bei der Unterstützung der Design- und Produktionskapazitäten.

Automobili Pininfarinas Chronologie – die Neudefinition nachhaltiger luxuriöser

Leistung.

April 2018: Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, Paolo

Pininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka, Präsident von

Mahindra Racing, geben gemeinsam mit Michael Perschke, dem

Vorstands-vorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim Formel-E-Rennen in Rom

den offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke. Automobili Pininfarina

bestätigt vorläufige Leistungsziele des ersten Fahrzeugs, des PF0 (später

Battista): 1.900 PS, 0 – 100 km/h in unter 2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 350

km/h und eine rein elektrische Reichweite von mehr als 500 km.

August 2018: Ein Designkonzept des PF0 in Originalgröße wird im Rahmen eines

exklusiven Kunden-Events im kalifornischen Pebble Beach enthüllt. Bestätigung,

dass nicht mehr als 150 Exemplare des exklusiven, voll elektrischen Hypercars

gefertigt werden; Produktionsbeginn wird für das Jahr 2020 terminiert.

September 2018: Automobili Pininfarina gibt Rimac als Partner für den Antrieb

und die Batterie des PF0 bekannt. München wird als Hauptsitz des Unternehmens

bestätigt.

Dezember 2018: Automobili Pininfarina bestätigt, dass das bislang mit dem

Code-Namen PF0 bezeichnete Fahrzeug “Battista” heißen wird, nach Battista

“Pinin” Farina, der 1930 das Karosseriebau-Unternehmen Carrozzeria Pininfarina

gegründet hatte.

Februar 2019: Automobili Pininfarina gibt die erste Phase der Vertriebsstrategie

mit Handelsniederlassungen in den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten

bekannt; geplant sind 25-40 weltweit verteilte Vertriebsspezialisten.

März 2019: Der Automobili Pininfarina Battista ist der Star des Genfer

Automobil-Salons, auf dem er seine Publikumspremiere feiert. Zudem gibt der

Battista sein Debüt in Deutschland auf dem GREENTECH-Festival in Berlin und im

Vereinigten Königreich im Rahmen des 77. Goodwood Members Meeting.

April 2019: Der Battista wird beim Formel E-Rennen in Rom 2019 erstmals in

Italien gezeigt, genau zwölf Monate nach der Gründung der Marke. Der

Öffentlichkeit in den USA wurde der Battista erstmals im Rahmen einer prominent

besuchten Veranstaltung in New York vorgestellt, während die

Enthüllungszeremonie im Nahen Osten gemeinsam mit dem Handelspartner Adamas

Motors in Dubai gefeiert wurde.

Juli 2019: Das Entwicklungsprogramm des Automobili Pininfarina Battista liegt

voll im Zeitplan: Unter der Leitung des Testfahrers Nick Heidfeld werden Tests

im Windkanal durchgeführt, während die dynamischen Leistungssimulationen bereits

abgeschlossen sind.

August 2019: Automobili Pininfarina präsentiert das PURA Vision-Designmodell bei

exklusiver Veranstaltung während der Monterey Car Week. Das PURA

Vision-Designmodell zeigt, wie stark sich Automobili Pininfarina von der

Vergangenheit inspirieren lässt, um eine automobile Zukunftsvision der

Luxusklasse zu kreieren.

September 2019: Automobili Pininfarina bestätigt strategische Zusammenarbeit mit

Bosch für die gemeinsame Entwicklung einer hoch leistungsfähigen Plattform für

Elektrofahrzeuge, auf der künftige Automobili Pininfarina-Modelle aufbauen

sollen.

November 2019: Automobili Pininfarina richtet den “Hyperdrive” aus, ein Event,

bei dem Kunden die Möglichkeit erhalten, das Steuer eines Mahindra Formel

E-Fahrzeugs zu übernehmen, um die extreme Leistungsfähigkeit eines

Elektrofahrzeugs kennenzulernen.

