Wellnessmomente im ELA Excellence Resort Belek

In der Ruhe liegt die Kraft – und gerade im stressigen Alltag ist es wichtig, zwischendurch mal etwas abzuschalten, Kraft zu schöpfen und ein wenig zu entspannen. Das neue ELA Excellence Resort Belek bietet seinen Gästen eine unvergleichliche Kombination aus Spa-Angeboten, Wellness-Erlebnissen und anderen Möglichkeiten, sich und dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun – pure Erholung garantiert!

Ein exzellentes Erlebnis: das ElaZen Spa

Das ElaZen Spa ist nicht einfach nur ein Spa – es ist eine wohldurchdachte Entspannungsoase für all jene, die sich eine Auszeit wünschen. Schon auf den ersten Blick beeindruckt das es durch seine besondere Architektur. Und auch auf den zweiten Blick lässt das ElaZen Spa die Herzen von Wellness-Liebhabern höherschlagen: Auf der insgesamt über 4.500 m² großen Fläche befinden sich über 20 Anwendungsräume, sodass jeder Gast individuell verwöhnt werden kann. Außerdem bietet das ElaZen Spa einen großzügigen Ruhebereich, sowohl Innen- als auch Außenpools, einen exklusiven Fitnessbereich und verschiedene Übungsräume.

Tradition trifft Luxus

Ein Hamam darf im Ela-Zen Spa natürlich nicht fehlen. Die traditionelle türkische Sauna hat seine Ursprünge im Orient und ist inzwischen auf der ganzen Welt bei Entspannungssuchenden beliebt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur von 50°C bis 60°C erleben Gäste hier Rituale bestehend aus Massagen, Peelings und Saunaerlebnissen. Ein Besuch im Hamam hat einen positiven Effekt auf den Kreislauf, die Muskeln und die Haut, sodass man sich nach einem Besuch wie neu geboren fühlt. Echte Hamam-Fans sollten während ihres Aufenthaltes im ELA Excellence Resort unbedingt auch das Hamam ausprobieren – hier wird den Gästen ein ganz besonderes und privates Hamam-Erlebnis geboten.

Ein besonderer Zauber fürs Gesicht

Bei den exklusiven Gesichtsbehandlungen für eine gesunde und strahlende Gesichtshaut genießen die Gäste Erholung und optimale Pflege. Sie haben sie Wahl zwischen Basisbehandlungen, weiterführenden Anwendungen und wohltuenden Gesichtsmasken. Wer sich wahren Luxus gönnen möchte, der lässt sich bei Anti-Aging-Gesichtsbehandlungen mit Zusatz von Vitaminen, Kaviar oder sogar 24 karätigem Gold verwöhnen. Gold wird beispielsweise nachgesagt, es habe eine kühlende und hautfestigende Wirkung, sodass die Haut nach einer Behandlung mit Blattgold frischer, jünger und gleichmäßiger wirkt.

Massagen in Wohlfühlatmosphäre

Wenn man zur Ruhe kommen und die Sorgen des Alltags hinter sich lassen will, eignet sich kaum etwas besser als eine Massage. In entspannender Atmosphäre haben Gäste im ElaZen Spa die Auswahl zwischen unterschiedlichen Massagen, wie zum Beispiel einer traditionellen Thai Massage, einer Aromatherapie-Massage oder auch einer Hot Oil Massage. Bei den Massagen mit natürlichen Ölen und auch bei allen anderen Behandlungen werden ausschließlich Produkte aus biologischem Anbau verwendet, um der Haut und dem gesamten Körper immer das beste Gefühl zu geben.

Wellness zu zweit genießen

Für Paare, die frisch verliebt sind oder ihre Flitterwochen genießen, bietet das ELA Excellence Resort Belek ein ganz besonderes Paket: Zu zweit kann man dann im ElaZen Spa eine ganz exklusive Auszeit genießen. Bei einer verwöhnenden gemeinsamen Massage oder einem Bad im privaten Jacuzzi mit edlem Champagner können Gäste hier ihre Zweisamkeit auf die beste Art und Weise genießen und so ihrem Urlaub das besondere Etwas verleihen.

Erholung für Körper und Geist

Zu einem ganzheitlichen Wellnesskonzept gehört unbedingt auch ein breites Angebot an Fitness, Gymnastik und Yoga für alle Gäste, sowie individuelle Beratungen und Trainingseinheiten. Gäste haben im ELA Excellence Resort Belek beispielsweise die Möglichkeit, Aerial Yoga zu machen. Bei der Trendsportart werden Entspannung und Krafttanken ideal miteinander verbunden. Alle bekannten Asanas werden hier unter Aufsicht einer professionellen Yoga-Lehrerin in einem hängenden Tuch ausgeführt. Die sogenannten „fliegenden“ Asanas sind auch für Anfänger leicht auszuführen, sodass man sich ganz sich selbst konzentrieren kann und die Möglichkeit zum absoluten Loslassen hat.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

