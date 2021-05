Welcher Rasierer ist der Richtige?

Technisch gesehen entwickeln sich Elektrorasierer im Vergleich zu anderen Sektoren im Schneckentempo. Klar, Klingen rotieren oder vibrieren und schneiden so Barthaare ab. Das Rad kann man eben nicht jedes Jahr wieder neu erfinden, auch wenn die verschiedenen Hersteller den Eindruck erwecken. So bringen gerade die beiden großen Namen auf dem Gebiet, Braun und Philips, mit schönster Regelmäßigkeit aktualisierte oder gleich komplett neue Rasierer auf den Markt. Das alleine dürfte nun wirklich niemanden stören, wenn dabei nicht das Angebot immer unübersichtlicher würde. So gibt es aktuell bei Braun alleine über 50 verschiedene Elektrorasierer. Viele davon unterscheiden sich zwar lediglich im Design oder der Ausstattung, klar ersichtlich ist das für den Kunden aber kaum.

Wie geht man bei einem Neukauf also vor? Einfach zur in Deutschland beliebtesten Onlinehandelsseite navigieren und dann den erstbesten Rasierer mit guter Bewertung kaufen? Kann man machen, in Zeiten von manipulierten Käuferwertungen stehen die Chancen allerdings ganz gut, dass es hier zum Fehlkauf wird. Es gibt zum Glück aber auch eine bessere Möglichkeit als sich in Hunderte verschiedener Rasierer einzuarbeiten und den besten zu recherchieren. Auf unserem Webportal www.rasierer-tests.com haben wir die wichtigsten aktuellen Elektrorasierer in Einzeltests gründlich unter die Lupe genommen. Da wir alle Geräte mit den gleichen Maßstäben bewerten, können die Ergebnisse dann auch ganz leicht miteinander verglichen werden. So findet man einfach den hautschonendsten Elektrorasierer unter 50 Euro oder auch das Modell, das zum Stylen von ausgefallenen Bartmoden taugt.

Neben Elektrorasierern testen wir übrigens auch Nassrasierer, Epilierer, Haarschneider und diverses Zubehör wie Rasierschaum. Und das beste dabei: Unsere Seite ist nicht nur frei von Werbung, der Service ist auch komplett gratis. Das können wir leisten, da wir in unseren Testberichten zum entsprechenden Produkt bei Amazon verlinken. Ist dann ein Besucher von einem Test überzeugt und er klickt auf den Link, erhalten wir für jeden Kauf eine kleinen Betrag. Den bezahlt übrigens Amazon, für den Kunden ändert sich dabei rein gar nichts. Auch wenn man direkt zu Amazon navigiert und nicht auf unseren Link klickt, bezahlt man als Kunde genau den gleichen Preis.

Wir testen auf unserem Webportal Rasierer, Haarschneider, Epilierer und Zubehör.

