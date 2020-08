Welche Vorteile bietet ein cortex vinatura Design-Parkett

Ist cortex vinatura Design-Parkett eine Alternative zu echtem Holzparkett?

cortex vinatura ist im klassischen Sinn kein Parkettboden, sondern ein mehrschichtiger Designboden.

Warum wird cortex vinatura dennoch als Design-Pakett bezeichnet und welche Vorteile bietet ein solcher Designboden gegenüber herkömmlichem Holzparkett?

Welche Vorteile und Unterschiede zu anderen Bodenbelägen zeichnet cortex vinatura aus?

Die erfolgreichen cortex vinatura Design-Parkett-Böden haben einen mehrschichtigen Aufbau aus Vinyl (Dekor- und Nutzschicht), HDF (Hochdichte Faserplatte als Träger), zwei Korkschichten zur Trittschalldämmung und als integrierte Verleunterlage) sowie einer Polyurethanschicht als Oberflächenversiegelung (PUPRO). Mit diesem Aufbau ist cortex vinatura für höchste Ansprüche an Komfort, Belastbarkeit und einfacher Pflege geeignet. Ein besonderer Vorteil ergibt sich durch die Designschicht. Mit Ihr sich nicht nur die beim Holzparkett üblichen Eichenholz-Oberflächen, sondern ein wesentlich größeres Spektrum an Optiken möglich. “Kalksteinkiefer”, “Rosskastanie”, “Lärche Bilstein”, “Kirsche antik” und verschiedene rustikale “Pinie”-Ausführungen runden eine herausragende Auswahl an Dekoren neben verschiedensten “Eiche Veredelungen” ab. Durch die umlaufende Mini-Fuge und synchron-geprägte Oberflächen sind die einzeln zu verlegenden cortex vinyl Parkett Dielen praktisch nicht mehr von einem echten Holzboden zu unterscheiden.

Ist cortex vinatura damit schon eine Alternative zu echtem Holzparkett? Mit ihren zwei Korkschichten bieten cortex vinatura Design-Parkettböden große Vorteile im Bereich der Trittschalldämmung und in der Verlegung. Der Kork-Gegenzug ersetzt beispielsweise die bei schwimmender Verlegung von Parkett obligatorische Dämmunterlage. Lediglich eine Dampfsperre in Form einer PE-Folie sollte untergelegt werden. sind sehr pflegeleicht und strapazierfähig… die Designs sind ausgefallen rustikal und passen vom Zeitgeist. Mit den beiden Kork-Dämmschichten erreicht das cortex Vinyl Designparkett eine hohe Trittschalldämmung von -15 dB.

Wie stark darf der cortex vinatura Bodenbelag Designboden beansprucht werden?

Ein wesentlicher Aspekt bei der Anschaffung eines neun Bodenbelages ist, welchen Beanspruchungen er standhalten muss und mit welchem Aufwand er gepflegt werden muss. Mit 0,3 mm bzw. 0,55 mm Nutzschicht bei Nutzungsklassen von 32 bzw. 33 ist cortex vinatura für hohe gewerbliche Beanspruchung geeignet. Damit ist das Design-Parkett nicht nur extrem strapazierfähig sondern auch pflegeleicht. Während Parkett aus echtem Holz durch lackierte Oberflächen anfällig für Kratzer ist und geöltes Parkett regelmäßig mi Spezialöl nachgeölt werden muss, bietet die mit Polyurethan veredelte Vinyloberfläche hohe Leistungsreserven, ist unempfindlich gegen Stöße und Kratzer und kann sehr einfach mit Wasser und ein paar Tropfen Haushaltsreiniger gereinigt werden. Eine darüber hinaus gehende Pflege ist nicht notwendig.

Kann man cortex vinyl vinatura Designboden einfach selbst verlegen?

Auch bei der Verlegung bietet cortex vinatura Design-Parkett im Vergleich zu Holzparkett Vorteile. Auf Grund seines gegen Aufquellen imprägnierten, stabilen HDF-Trägers und und der integrierten Kork-Verlegeunterlage überbrückt cortex vinatura kleine Unebenheiten wie Fliesenfugen oder Dielenspalten ohne Probleme. Weiter ermöglicht der Kork-Gegenzug eine satte Auflage, aber auch akustische und thermische Isolierung vom Untergrund. Durch die schwimmende Verlegung und die zwei Dämmschichten ist das cortex Designboden-Parkett optimal vom Unterboden entkoppelt. Die Renovierung ist also ganz einfach. cortex Vinatura wird einfach nur mit einer Dampfsperre über die alten Fliesen oder Dielen oder altes Laminat verlegt. Durch das einfach zu handhabende Klicksystem Corlock eine einfache Sache auch für den Heimhandwerker.

