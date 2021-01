Welche Beauty Trends erwarten uns?

Beauty Trends für das Jahr 2021

2020 kann mit Recht als ein verrücktes Jahr bezeichnet werden. Viele Themen haben uns bewegt und die Welt stand auf dem Kopf. In der Kosmetik hat sich auch so einiges getan. Welche Trends erwarten uns im neuen Jahr 2021? Was wird In sein?

Die nachhaltige Kosmetik wird sich im Jahr 2021 wohl weiter verbreiten. Immer mehr Menschen sehnen sich nach weniger Mikroplastik in der Kosmetik sowie nach veganen Inhaltsstoffen. Wiederauffüllbare Produkte und recycelbare Verpackungen werden in diesem Jahr stärker gefragt sein denn je.

Die Customized Beauty, welche auf möglichst individuelle und personalisierte Hautpflege Wert legt, wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich durch die Decke gehen. Wie auch schon in der nachhaltigen Kosmetik, möchte sie Produkte möglichst ortsnah sowie individuell herstellen lassen. Immer mehr Menschen sehnen sich nach dieser Individualität und sind bereit, tiefer in die Tasche zu greifen.

Die High-Performance-Skincare ist das absolute Gegenteil zu der nachhaltigen Kosmetik, jedoch keineswegs weniger gefragt. Viele Menschen möchten Schönheitsoperationen umgehen und setzen daher auf hochkonzentrierte Kosmetikprodukte. Spezielle Molekülstrukturen, die in Hochtechnologielaboren entwickelt wurden, versprechen von der Haut extrem schnell aufgenommen und verarbeitet zu werden. Dieser Trend könnte sich in diesem Jahr weiter ausweiten.

Auch die Fermentation, die ursprünglich in Korea berühmt wurde, findet immer mehr Anhänger in den westlichen Ländern. Bei der Fermentation werden Kräuter und Pflanzen mithilfe eines Gärungsprozesses länger haltbar gemacht. Die daraus gewonnenen hochkonzentrierten Mineralstoffe werden besonders gut von der Haut aufgenommen und wirken sich positiv auf die Regeneration der Haut aus. Die Fermented Beauty, auch wenn noch sehr neu, könnte sich im Jahr 2021 weiter ausbreiten.

Ob nachhaltige Kosmetik, Customized Beauty, High-Performance-Skincare oder Fermentation. Das neue Jahr verspricht, vor allem in der Kosmetik, ein aufregendes und innovatives zu werden. Ob sich die Trends bewähren, wird die Zeit zeigen. Eines ist jedoch sicher, die Kosmetik wird sich weiterentwickeln und sich an die neuen Umstände anpassen.

