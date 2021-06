Weiterer Zuwachs für Qualitätsgemeinschaft:

Start-up Untouched erhält Bio-Mineralwasser-Siegel

Neumarkt/Hamburg/Schwollen, 1. Juni 2021. Die Qualitätsgemeinschaft-Bio-Mineralwasser meldet weiteren Zuwachs: Das Start-up Untouched GmbH erhält für sein „Untouched National Park Water“ aus dem Nationalpark im Hunsrück das begehrte Bio-Mineralwasser-Siegel. Damit tragen bereits 15 Getränkelinien von insgesamt 12 deutschen Mineralbrunnenbetrieben das Siegel der Qualitätsgemeinschaft.

Das von allen wichtigen Bio-Verbänden wie Bioland, Demeter, Naturland, dem Biokreis sowie dem Bundesverband Naturkost Naturwaren und der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller unterstützte Bio-Mineralwassersiegel der Qualitätsgemeinschaft überträgt die bewährten Bio-Prinzipien eins zu eins auf unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser. Das Bio-Mineralwassersiegel garantiert dabei mit seinen strengen Vorgaben, dass jedes damit ausgezeichnete Getränk immer den höchsten Qualitäts- und Reinheitsansprüchen genügt. Gleichzeitig verpflichtet es die Mineralbrunnenbetriebe, den Wasserschutz aktiv zu fördern, ihre Quellen nachhaltig zu bewirtschaften sowie soziale Standards einzuhalten und transparent gegenüber den Verbrauchern zu sein.

Dr. Franz Ehrnsperger, Vorsitzender der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser: „Mit Untouched stößt ein junges Start-up zu unserer wachsenden Gemeinschaft von Mineralbrunnen, die sich aktiv für beste Wasserqualität und den Erhalt unseres wichtigsten Lebensmittels einsetzen. Das ist ein weiteres Plus für die Verbraucher und wieder ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Wasser- und Umweltschutz.“

Ulrike Sputh, Geschäftsführerin von Untouched: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir als junges Start-up das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft tragen dürfen. Denn wenn man mit dem von allen wichtigen Bio-Verbänden unterstützten Siegel der Qualitätsgemeinschaft ausgezeichnet wird, ist von Anfang an direkt ganz klar, wofür man steht: beste Qualität sowie echte Nachhaltigkeit und Transparenz gegenüber dem Verbraucher. „

Über die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.

Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V. setzt sich seit 2008 ein für einen behutsamen Umgang mit unserem wichtigsten Lebens-Mittel, dem Wasser. Sie wacht über die Richtlinien für das von ihr vergebene Qualitätssiegel „Bio-Mineralwasser“ und sensibilisiert Branche und Verbraucher für die Problematik der zunehmenden Wasserverschmutzung. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft sind u.a. die Bio-Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren und die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller. Um das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft zu erlangen, müssen Mineralbrunnen den Verbrauchern ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz sowie Nachhaltigkeit garantieren. Die dafür geltenden Richtlinien werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Ihre Einhaltung überwacht die staatlich zugelassene Biokontrollstelle BCS Öko-Garantie GmbH. Als bundesweit erstes Bio-Mineralwasser wurde bereits 2009 das „BioKristall“ des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu zertifiziert, es folgten Ensinger in Baden-Württemberg (Ensinger Gourmet), Voelkel in Niedersachsen (BioZisch-Limonade) Lammsbräu (now-Limonade), die PreussenQuelle Rheinsberg aus Brandenburg, die Johann Spielmann GmbH aus Nordrhein-Westfalen (Landpark Bio-Quelle), Bad Dürrheimer aus Baden-Württemberg, Labertaler Heil- und Mineralquellen aus Bayern (Stephanie Gourmet), Carolinen Brunnen aus Nordrhein-Westfalen, Vilsa Brunnen aus Niedersachsen, die Getränkegruppe Hövelmann aus Nordrhein-Westfalen (Urquell Bio-Mineralwasser, Rheinperle Bio Limo leicht, Römerwall NaturBrunnen), die Molkerei Gropper aus Bayern (rieser Urwasser) sowie das Start-Up Untouched aus Hamburg.

Über Untouched:

Die UNTOUCHED GmbH wurde 2021 gegründet, um Lifestyle Produkte mit nachhaltigem Anspruch zu schaffen. Das Hamburger Start-up fokussiert sich zunächst auf UNTOUCHED National Park Water – das weltweit erste natürliche Bio-Mineralwasser aus einem Nationalpark. Geschaffen von unberührter Natur im Hunsrück, handelt es sich hierbei um ein besonders reines Naturprodukt. Durch eine klimaneutrale Abfüllung, den Einsatz nachhaltiger Verpackungsmaterialen sowie höchste Produkt-Qualität, zertifiziert durch das Bio-Mineralwasser Siegel, legt die UNTOUCHED GmbH den Grundstein für nachhaltige Innovationen mit echtem Mehrwert für Mensch und Umwelt. Das Gründer-Team engagiert sich leidenschaftlich für den Schutz wertvoller Ressourcen und handelt im gesamten unternehmerischen Kontext nachhaltig. Die Mitarbeiter verfolgen mit selbst gewählten Projekten die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und geben zahlreiche Inspirationen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Entstanden sind beispielsweise Tierpatenschaften, Müllsammelprojekte in der Natur, Aufrufe zu Kleiderspenden und Bildungsprojekte zum Thema Nachhaltigkeit mit Kindern aus der Grundschule. Mit Projekten wie diesen will das Start-up seiner Vision, die Lebensqualität von Mensch und Tier zu verbessern, jeden Tag ein Stückchen näher kommen.

