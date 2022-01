Weiterbildungsberatung – ganz individuell und kostenlos

Wer eine berufliche Weiterbildung für Jobprofile in produzierenden und logistischen Unternehmen anstrebt, dem bietet REFA Hessen seit Jahren eine individuelle kostenfreie Beratung an. Diese kann entweder vor Ort in den Seminarzentren oder online mittels Videokonferenzsystem stattfinden.

So berät REFA Hessen in einem breiten Spektrum etwa zu den bewährten Weiterbildungen zum Industriemeister, Logistikmeister, Technischen Fachwirt und Technischen Betriebswirt. Desweiteren zu Weiterbildungen zum REFA-Techniker, Industrial Engineer, zum Aus- und Weiterbildungspädagogen und Berufspädagogen sowie zu Schulungen in Lean Management, Qualitätsmanagement und zur Ausbildereignung. REFA Hessen bietet hier im persönlichen Gespräch Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung, beantwortet Fragen, zeigt passende Karrierewege auf, bis hin zu individuellen Fördermöglichkeiten mit teilweise erheblichen Einsparungen bei den Kosten. Die Beratung selbst ist kostenlos.

Beispiel 1:

Jemand hat eine Ausbildung in der Logistik erfolgreich abgeschlossen oder ist Quereinsteiger in der Logistik und möchte sich beruflich weiterentwickeln? Dann stellt sich die Frage, ob man ein Studium beginnt oder ob der IHK Geprüfte Logistikmeister besser geeignet wäre. Dies hängt davon ab, welche berufliche Laufbahn man anstrebt.

Beispiel 2:

Jemand hat eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik oder in den Metallberufen erfolgreich durchlaufen? Auch hier stellt sich die Frage: Studieren? Oder wäre der staatlicher Techniker oder der IHK Geprüfte Industriemeister für denjenigen besser geeignet? Es hängt von persönlichen Stärken und Zielen ab, welcher Weg hier der sinnvollere ist.

Viele dieser Laufbahnen führen doch wieder zum gleichen Ziel. Beispielweise werden in den Planungs- und Steuerungsabteilungen großer Industrieunternehmen für die gleichen Aufgaben sowohl Industriemeister als auch staatliche Techniker und Ingenieure eingesetzt, meistens mit einer spezifischen Vertiefung z.B. als REFA-Techniker oder REFA Industrial Engineer, da ein Studium bzw. ein Abschluss als staatlicher Techniker oder Meister häufig für solche Aufgaben allein nicht ausreicht. Dies gilt ebenfalls für Jobprofile z.B. im Qualitätsmanagement oder Lean-Management.

REFA Hessen unterstützt Interessenten unkompliziert und effektiv bei der Entscheidungsfindung. Ein individueller Beratungstermin kann wie folgt vereinbart werden: über die Homepage www.refa-weiterbildung.de, per E-Mail unter info@refa-weiterbildung.de oder telefonisch unter 0561 58 14 01.

Ihre Ansprechpartner für berufliche Qualifizierungsberatung im REFA-Seminarzentrum Kassel

Dipl.-Ing. Alexander Appel

Fon: 0561 – 58 14 01

Mob: 0172 – 564 25 43

E-Mail: a.appel@refa-weiterbildung.de

Gepr. Industriemeisterin

Andrea Bauer

Fon: 0561 – 58 14 01

E-Mail: a.bauer@refa-weiterbildung.de

Ihr Ansprechpartner für berufliche Qualifizierungsberatung im REFA-Seminarzentrum Haiger

IE Berthold Königs

Fon: 02773 – 813 2772

Mob: 0151 – 505 244 00

E-Mail: b.koenigs@refa-weiterbildung.de

Als Spezialist für berufliche Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Industrie, Handwerk, Logistik und Qualitätsmanagement gilt REFA seit mehr als 85 Jahren als innovativer Partner von Unternehmen und Mitarbeitern bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Vermittelt werden praxiserprobte Methoden für eine nachhaltige Produktivitätssteigerung und Prozessoptimierung.

