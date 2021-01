Weiterbildung zum Digital Business Developer

Location: Cluster Smart Logistik

Street: Campus-Boulevard 55

City: 52074 – Aachen (Germany)

Start: 22.02.2021 10:00 Uhr

End: 05.03.2021 14:00 Uhr

Entry: 3500.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Lernen Sie, wie Sie eine zielgerichtete Digitalisierungsstrategie für das eigene Unternehmen erarbeiten, ein tragendes Geschäftsmodell zu entwerfen und umzusetzen, um Ihre eigene Digitaleinheit aufzubauen, zu erweitern und erfolgreich zu managen.

Schwerpunkte legt das Ausbildungsprogramm auf die Themen:

Positionierung und Potenziale digitaler Märkte

Customer Journey

Experience Design

Geschäftsmodellentwicklung für digitale Produkte

Management von Digitaleinheiten

Kooperation mit Start-Ups

Vertrieb digitaler Produkte

Verpassen Sie auch nicht unser kostenloses online Event zu diesem Thema!

RWTH-Zertifikatskurse sind Bestandteile eines zertifizierten

Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen. Sie sind Teil

eines Schulungsangebots für Industriepartner und Experten

zu unterschiedlichen aktuellen Forschungsthemen. Die Kurse

finden in mehrtägigen Präsenzmodulen statt und enthalten

zudem meist ein Modul, in dem die Teilnehmer selbständig und

ortsungebunden einen Business-Case bearbeiten.

Durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Zertifikatskurs senden

Sie nicht nur ein Kompetenzsignal nach außen, sondern erhalten

auch die Gelegenheit dazu, sich in einem exklusiven Netzwerk

über Ihre Erfahrungen auszutauschen und dabei wertvolle

Kontakte zu anderen Unternehmen und Forschern zu knüpfen.

Firmenkontakt

EICe Aachen GmbH

Sabine Bergs

Campus Boulevard 55

52074 Aachen

024147705606

sabine.bergs@eice-aachen.de

https://center-smart-services.com/

Pressekontakt

EICe Aachen GmbH

Cluster Logistik

Campus Boulevard 55

52074 Aachen

024147705606

sabine.bergs@eice-aachen.de

http://www.center-smart-services.com