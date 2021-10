Weissenberg zum dritten Mal in Folge unter den besten Ausbildern

Wolfsburg, 25. Oktober 2021

Bereits zum dritten Mal in Folge zählt die Weissenberg Business Consulting GmbH im Rahmen der Studie „Deutschlands beste Ausbilder 2021“, die vom Wirtschaftsmagazin CAPITAL zusammen mit der Talent-Plattform Ausbildung.de durchgeführt wurde, in den Bereichen Ausbildung und Duales Studium zu Deutschlands besten Ausbildern. Gegenstand der Studie war eine Umfrage zu den Bereichen Betreuung und Einbindung der Auszubildenden im Betrieb und im Homeoffice, Lernen im Betrieb, Erfolgschancen der Auszubildenden, innovative Methoden wie der Umgang mit digitalen Medien und Strategien und Budget für das Ausbildungsmarketing.

„Mitarbeiter sind in unserem Geschäft das wertvollste Kapital. Deshalb legen wir bei der Ausbildung künftiger Mitarbeiter sehr viel Sorgfalt auf das Thema Fördern und Fordern. Wir verlangen viel Einsatz und Engagement von unseren Auszubildenden, legen aber auch sehr viel Wert darauf, ihre individuellen Fähigkeiten und Talente zu fördern. Vom ersten Tag an werden unsere Auszubildenden in das Tagesgeschäft eingebunden und von einem Mentor während der gesamten Ausbildung begleitet. Unseren Auszubildenden und dual Studierenden wollen wir die Möglichkeit geben, theoretisches Wissen in der Praxis zu erproben und intern mit fachkundigen Kollegen alle schulischen und unternehmensbezogenen Themen ausführlich zu diskutieren“, beschreibt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group, das Grundprinzip der Ausbildung bei Weissenberg.

Insgesamt haben 652 Unternehmen an der Studie teilgenommen, von denen im Bereich Ausbildung 491 mit guten oder sehr guten Ergebnissen abgeschnitten haben und von CAPITAL als „Beste Ausbilder“ ausgezeichnet wurden. Ziel der Studie war es, die Erfolgsfaktoren für die Ausbildung und das duale Studium in Deutschland herauszuarbeiten.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt 82 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

