Weiss-Institut – Ohne Alkohol frei, stark, selbstbestimmt und gesund leben!

36% der Menschen trinken seit der Pandemie mehr Alkohol

Es ist möglich, unser Leben jeden Tag neu zu beginnen!

DAS Buch von Amir Weiss „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“

Der Alkoholkonsum hat während der Pandemie weltweit deutlich zugenommen. Die für das veränderte Trinkverhalten angegebenen häufigsten Gründe sind „mehr Zeit zu haben“ (42%) oder „aus Langeweile“ zu trinken (41%).

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Grund ist das der Versuch, durch das Trinken von Alkohol Ängste und Sorgen zu kompensieren. 26% der Befragten gaben an, dass sie eine Verschlechterung ihrer mentalen Verfassung wahrnehmen. So die jüngste Global Drug Survey Umfrage, die weltweit größte Umfrage zum Drogenkonsum, an der insgesamt 58.811 Menschen anonym teilgenommen haben. (Quelle: https://statista.com)

Wir leben seit dem Frühjahr 2020 in einer besonderen Situation. Das Thema Corona steht nicht im Mittelpunkt der Arbeit des Weiss-Instituts. Jedoch ruft die oben kurz skizzierte Entwicklung nach Aufmerksamkeit, denn diese Krise dauert seit nun 19 Monaten an und belastet die Menschen auf unterschiedliche Weise auf allen Ebenen des Lebens. Sehr viele haben nicht die Chance, ohne materielle Einbußen, gesund und unbehelligt von familiären Sorgen diese Zeit hinter sich zu lassen.

Auch Einsamkeit, existenzielle Zukunftsängste und andere unkalkulierbare Alltagssituationen fordern ihren Tribut. Sie erzeugen Stress, der kompensiert werden muss, sofern keine natürlichen Wege gefunden werden, Stress abzubauen. Häufig erscheint der Konsum von Alkohol dann kurzfristig als willkommene „Lösung“, dem Dauerstress zumindest für eine Weile entrinnen zu können. Seit Beginn der Corona-Krise wird in den eigenen vier Wänden deutlich mehr getrunken. Besonders die abstinent lebenden Personen sind in dieser Situation gefährdet, was aktuelle Untersuchungen inzwischen bestätigen.

Regelmäßiger Alkoholkonsum birgt jedoch für jeden Menschen das Risiko einer Gewöhnung und daraus entstehenden Sucht. Dabei ist nicht die Menge des konsumierten Alkohols ein primäres Indiz für Suchtgefahr, sondern Zweckbezogenheit und Regelmäßigkeit des Alkoholkonsums. Wird Alkohol wiederholt zur Entspannung eingesetzt, sollte dieses erste Warnzeichen ernst genommen werden, wenn Alkohol für diesen Zweck immer regelmäßiger eingesetzt wird. Die Menge erhöht sich erfahrungsgemäß nach und nach, denn der Körper gewöhnt sich daran. Und der Mensch gewöhnt sich daran, auf diese Weise mit Stress und Sorgen umzugehen und schadet sich selbst dadurch noch mehr.

Seit fast 40 Jahren forscht Amir Weiss zu Ursachen und Lösungen von schädigenden Gewohnheiten und Süchten und bietet einen radikal neuen Weg für alle, die darüber nachdenken oder bereits entschlossen sind, eine Gewohnheit oder Sucht hinter sich zu lassen, die sie in ihrer inneren und äußeren Freiheit einschränkt. Die seit 35 Jahren bewährte Weiss-Methode öffnet Wege zur Aktivierung von Klarheit und Entschiedenheit in allen Lebensbereichen.

Dazu Amir Weiss: „Das wichtigste ist, dass wir nie den Glauben daran verlieren, dass ein neuer Anfang immer möglich ist. Die derzeitige, weltweite Krisen- und Umbruchsituation können wir auch als Chance verstehen, wirklich innezuhalten, um die eigene innere Stimme wieder zu finden und ihr zuzuhören. Zentrale Fragen können sein: Was ist mir in meinem Leben als Mensch wirklich wichtig? Was beeinträchtigt meine Tatkraft, Lebensfreude, Gesundheit, Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur? Wer sich entschließt, Hindernisse zu erkennen und überwinden zu wollen, hat den entscheidenden Schritt zum Neu-Start in ein innerlich freies Leben bereits getan!“ Hier finden Sie mehr Informationen über die Arbeit des Weiss-Instituts.

Amir Weiss ermutigt dazu, die Kraft zur eigenen Entscheidung und inneren Freiheit gerade jetzt wieder zu entdecken und zu mobilisieren – und das Abenteuer einzugehen, „ohne schädigende Gewohnheiten und Sucht wieder so zu sein, wie wir ursprünglich geschaffen sind, als einzigartige menschliche Wesen. Die Zeit des äußeren Stillstandes kann zu einer Zeit der Suche und der inneren Befreiung werden, um zu verwirklichen, was im eigenen Leben wirklich wichtig ist.“

Vor kurzem hat Amir Weiss ein erstes Buch über seine Arbeit veröffentlicht, „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen.“ Es bietet einen praktischen lebensnahen Leitfaden zu einem wachen Selbst-Verständnis und wertvolle Tools, um auf die Herausforderungen dieser Zeit mit Entschiedenheit, Kraft und Lebens-Freude zu antworten. Es lädt dazu ein, schädliche Gewohnheiten und Sucht hinter sich zu lassen. Hier geht’s zum Buch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Weiss-Institut GmbH & Co KG

Herr Amir Weiss

Zengeröd 7

92559 Winklarn

Deutschland

fon ..: 09676 923014

web ..: https://weiss-institut.de

email : suchtfrei@weiss-institut.de

Die Weiss-Methode aktiviert Klarheit und Entschiedenheit in allen Lebensbereichen.

Das Weiss-Institut bietet eine nicht invasive, bioenergetische Methode zur Zucker- und Raucherentwöhnung, Rückkehr zu ausgewogenem Essverhalten und Abnehmen von Übergewicht und sein bewährtes mehrteiliges Vorbeugungs-Programm zur Alkoholsucht-Prophylaxe an.

Hier gelangen Sie zur Webseite des Weiss-Instituts.



