Weise Frauen auf Trauerwegen – Ein Trauerbegleitbuch

Moja Altenberg begleitet mit “Weise Frauen auf Trauerwegen” trauernde Menschen durch die wahrscheinlich schwerste Zeit ihres Lebens.

Vieles von dem, was das Leben einer Frau bis zum Zeitpunkt eines Verlusts durch Tod ausgemacht hat, erscheint durch das Trauern in einem neuen Licht. Der Blickwinkel verschiebt sich. Eine Frau tritt durch den Verlust eines geliebten Menschen laut der Autorin über eine Schwelle, nicht freiwillig, sondern weil sie durch einen großen Schmerz auf einmal ins Trauerland versetzt wurde. Die Autorin will trauernde Frauen auf dem Weg, der jetzt vor ihnen liegt, ein Stück begleiten. Sie will sie unterstützen und ihr bei der Suche nach Orientierung behilflich sein. Sie bietet den Trauernden in ihrem Trauerbegleitbuch praktische Alltagstipps, hilfreiche Übungen, Meditationen, Fantasiereisen und Rituale.

Das Buch ist “Weise Frauen auf Trauerwegen” von Moja Altenberg richtet sich an Trauernde im ersten Trauerjahr und danach sowie für Menschen, die Trauernde begleiten. Die Autorin erzählt hier Geschichten vom guten Abschiednehmen und vom Überleben und vom Tod, von weisen Frauen früher und heute.

Sie begleitet die Leserin durch die Gezeiten und Gefühle der Trauer, stellt ihr für jeden Schritt auf dem Trauerweg eine Nothelferin an die Seite und schnürt aus dem Wissen der Weisen Frauen einen Überlebensrucksack mit vielen Anregungen, Ideen und Informationen.

“Weise Frauen auf Trauerwegen” von Moja Altenberg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08409-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de