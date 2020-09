Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie von erwinmueller.de

Geschenkideen, kreative Verpackung und weihnachtliche Dekoration

In der Weihnachtswelt von erwinmueller.de gibt es Geschenke für die ganze Familie, kreative Verpackungsideen, weihnachtliche Dekoartikel und Geschenkgutscheine. Viele Artikel können in der manutextur individuell gestaltet und beschriftet werden. Mit stimmungsvoller Dekoration in der Adventszeit wächst die Vorfreude auf Weihnachten, auf Zeit für die Familie, auf gemütliche gemeinsame Stunden. Und nicht nur die Kleinen freuen sich über Weihnachtsgeschenke.

Kuscheln vor dem Weihnachtsbaum

Was gibt es Schöneres als gemütliche Stunden vor dem Christbaum, umgeben von Weihnachtsbeleuchtung und vielen Päckchen. Die Flanellbettwäsche mit dem charmanten Mustermix von Sternen, Herzen und Tannenbäumen sorgt für behagliche Atmosphäre im Schlafzimmer. Das Gewebe aus kuschelweichem Samtflor wärmt, ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend.

Modern und leger ist die Single-Jersey Nachtwäsche im winterlichen Dessin. Schlafanzug mit dunkelblauem Oberteil und Hose im klassischen Karo für Ihn und Nachthemd mit Mondmotiv für Sie. Mit diesem Outfit steht einem gemütlichen Familienabend auf dem Sofa nichts mehr im Wege.

Wenn es beim Geschenke auspacken oder im Bett dann doch etwas kühl wird, ist das Seehund Wärmekissen von Fashy genau das Richtige für die Kleinen. Auch bei Erkältungen oder Bauchweh leistet es beste Dienste. Im Inneren des niedlichen Kuscheltieres verbirgt sich ein herausnehmbares Säckchen, gefüllt mit Rapssamen. Dieses kann im Backofen gewärmt werden.

Flauschiges fürs Bad

Die Walk-Frottier Serie “Giraffe” ist ein Geschenk, das Kinderaugen zum Strahlen bringt. Da macht das Baden und Abtrocknen gleich doppelt Spaß. Die Serie besteht aus einem Handtuch, einem Badetuch, aus einem Kapuzenbadetuch und Waschhandschuhen. Besonders cool wirken das jacquardgewebte Giraffenmuster und der applizierte Giraffenkopf in 3D-Optik. Witzig und außergewöhnlich ist die Präsentation des “Giraffe”-Sets. Die Bastelanleitung dafür ist in der Weihnachtswelt “Merry Christmas” auf erwinmueller.de zu finden.

Eine witzige Geschenkidee für Männer sind Walk-Frottier Handtücher in kreativer Präsentation als Hemd mit Krawatte. Wie man das “Hemd” faltet zeigt das Video in der Weihnachtswelt. Die Gästehandtücher aus der Serie “Heidenheim” sind kuschelweich und sehr saugstark. Sie sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich und können mit Namen bestickt werden.

Die Verpackung ist das Geschenk

Eine tolle Verpackung ist eigentlich schon das halbe Geschenk. Kreativ und vor allem nachhaltig ist es, Weihnachtsgeschenke in Geschirrtücher mit Sternendesign zu hüllen. Die strapazierfähige Qualität der Tücher macht in der Küche noch lange nach Weihnachten viel Freude.

Nikolausstiefel mit Schlaufen zum Aufhängen sind die perfekte Winter- und Weihnachtsdekoration. Sie eigenen sich aber auch bestens als Geschenkverpackung für Süßigkeiten und kleine Überraschungen.

Etwas Nostalgie für kalte Wintertage

Glühwein, Punsch, Tee, Kaffee und Kakao gehören einfach zu kalten Wintertagen. In den Erwin Müller Kaffeebechern mit nostalgischen Weihnachtsmänner-Motiven schmeckt das Heißgetränk noch besser. Die Becher sind ein Hingucker auf dem Adventstisch oder auch im Büro.

Zu Weihnachten darf es auch mal romantisch sein. Die detailgetreue LED Deko “Weihnachtsdorf” zieht die Blicke auf sich. Liebevoll mit Häusern, Bäumen Schlitten, Figuren, Rentieren und vielem mehr verziert. Mit dieser Beleuchtung entsteht im Handumdrehen fröhliche Weihnachtsstimmung.

Tipp für Unentschlossene – Der Weihnachtsgutschein

Wer sich bei der großen Auswahl an Geschenkideen nicht entscheiden kann oder ein Geschenk in letzter Minute sucht, für den ist ein Gutschein genau das Richtige. In der manutextur von erwinmueller.de stehen viele weihnachtliche Motive zur Wahl. Der Gutscheinbetrag kann frei gewählt werden. Nach Bezahlung per Sofortüberweisung oder über PayPal kann der Gutschein direkt heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Die Weihnachtswelt von erwinmueller.de bietet viele Geschenkideen für die ganze Familie. In der manutextur können viele Artikel ganz individuell gestaltet werden und erhalten so einen besonderen Wert.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de