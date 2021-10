WEIHNACHTSGESCHENK-IDEEN 2021 VON YVES ROCHER

Weihnachten naht und wieder beginnt die eifrige Suche nach den schönsten Geschenken für die Frau des Herzens, die beste Freundin oder die liebe Mama. Wie wäre es mit dem neuen „End of Year-Kalender: Neujahrskalender 7 Tage“ von Yves Rocher, der 7 Make-up-Überraschungen für die Tage zwischen den Jahren bietet? Oder wie wäre es mit den Make-up-Must-haves in wunderschönen Farben, mit schimmernden Effekten und glamourösem Finish für die Festtage?

Yves Rocher lanciert jetzt viele schöne und hochwertige Make-up-Sets in limitierter Edition: zauberhafte Geschenk-Ideen aus dem Bereich Make-up für einen festlichen Weihnachtsabend und eine unvergessliche Silvester-Party.

END OF YEAR-KALENDER / NEUJAHRSKALENDER 7 TAGE

Einzigartige Geschenk-Idee: Der limitierte „End of Year-Kalender / Neujahrskalender 7 Tage“ von Yves Rocher verspricht 7 Make-up-Überraschungen für die Zeit zwischen den Jahren. Direkt am 25. Dezember wird das erste Türchen geöffnet und die Zeit bis Silvester vergeht wie im Flug. 7 Tage, 7 Türchen, 7 Make-up-Produkte. Jeder Tag bringt ein neues Make-up-Highlight für einen atemberaubenden, glamourösen Silvester-Look.

Inhalt des Kalenders:

– Mascara Intense Metamorphose Special Edition

– Grand Rouge Mini-Lippenstift Elixir 102

– Mini-Khol-Stift, schwarz

– Lidschatten-Stick Lifeproof Or

– Glittery Top Coat Go Green

– Highlighter Special Edition

– Rouge Vertige Lippenstift Satin 57

Preis: 29,90 EUR/ 7 Make-up-Überraschungen

Nur auf www.yves-rocher.de erhältlich.

NUIT SCINTILLANTE LIDSCHATTEN-PALETTE LIMITIERTE EDITION

Mehr geht nicht: Die „Nuit Scintillante Lidschatten-Palette Limitierte Edition“ von Yves Rocher mit 17 Lidschatten in unwiderstehlichen Farben und einem leuchtenden Highlighter in limitierter Edition garantieren eine unendliche Kombination festlicher Looks. Die 17 Lidschatten in metallischen, glitzernden, schimmernden oder matten Farben und der Highlighter-Puder für den finalen Touch ermöglichen grenzenlose Kreativität und viele zauberhafte Looks.

Mit Spiegel und 3 Schminkanleitungen für neue Looks von morgens bis abends.

Preis: 29,90 EUR/ Palette 16,9 g

Nur auf www.yves-rocher.de erhältlich.

NUIT SCINTILLANTE GESCHENK-SET MAKE-UP

Make-up-Must-haves für ein bezauberndes Weihnachtsfest: Das limitierte „Nuit Scintillante Geschenk-Set Make-up“ von Yves Rocher besticht mit einem Wasserfesten Augenkonturen-Stift für einen ausdrucksstarken Blick, dem limitierten „Highlighter Gesicht & Dekollete“ für strahlende Akzente und dem limitierten „Glittery Top Coat Go Green“ mit Glitzereffekt für extra glamouröse Nägel mit goldenem Schimmer. Alles für den großen Auftritt an den Festtagen.

Preis: 14,90 EUR/ Flacon 5 ml + Tube 15 ml + Stift 1,3 g

Yves Rocher ist ein französischer Hersteller von Pflanzen-Kosmetik. Seit über 60 Jahren verbindet Yves Rocher die profunde Kenntnis von Natur und Pflanzenwelt mit wissenschaftlicher Forschung. Rund 650 Kosmetikprodukte mit Pflanzen umfasst die Yves Rocher-Pflegepalette. Vom Anbau der pflanzlichen Rohstoffe über die Produktion seiner Kosmetik bis hin zur Distribution hält Yves Rocher alles in einer Hand. Yves Rocher vertreibt seine pflanzliche Schönheitspflege über den Versandhandel, über eigene Schönheitsfachgeschäfte und über das Internet.

Kontakt

Yves Rocher GmbH

Sabine Fesenmayr

Meitnerstr. 6

70563 Stuttgart

0711/78340

sabine.fesenmayr@yrnet.com

http://www.yves-rocher.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.