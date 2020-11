Weihnachtsfeier mal ganz anders beim Verpackungsunternehmen Tbs-Pack aus Erftstadt

Eine vorweihnachtliche Überraschung mit Sänger Fabian Schmelcher

In Zeiten von Corona läuft nichts mehr normal, auch nicht im Büroalltag für die Mitarbeiter: Die Unternehmen müssen strengste Hygiene- und Abstandsregeln befolgen und auch die Weihnachtsfeiern dürfen in diesem Jahr nicht stattfinden. Für das Mitarbeiter-Wir-Gefühl ist Corona eine ziemliche Herausforderung, welche das Erftstädter Verpackungsunternehmen Tbs-Pack aber gerne annimmt. “Die Weihnachtsfeier fällt zwar aus, aber die vorweihnachtliche Team-Stimmung möchten wir unseren Mitarbeitern trotzdem vermitteln. Denn Unternehmenskultur wird bei uns großgeschrieben”, erklärt Tbs-Pack Geschäftsführer Thomas Stumpp. “Unsere Mitarbeiter haben uns in diesem ungewissen Corona-Jahr mit vollem Einsatz zur Seite gestanden und so konnten wir innerhalb unserer Unternehmensgruppe, der Alpha-Pack Group, flexibel auf die neue Situation reagieren und sind nun zu Produzenten von Maskenmaschinen zur Herstellung von Mund-Nasen-Schutz-Masken geworden. Mittlerweile haben wir unser Portfolio sogar noch ausgebaut und haben in unserem Verbund einen Extruder zur Herstellung von Meltblown (Maskenfiltervlies) gekauft, der tagtäglich im Einsatz ist. Mit unseren Masken beliefern wir mittlerweile sogar schon fast alle Apotheken in Erftstadt.” Durch diese Vermarktung neuer Produktfelder konnte das Verpackungsunternehmen sogar die Kurzarbeit für die Mitarbeiter vermeiden. “Und diesen hohen Einsatz unserer Mitarbeiter wollen wir mit einer vorweihnachtlichen Überraschung wertschätzen”, sagt Thomas Stumpp.

So kam es, dass die Mitarbeiter kurz vor Feierabend gebeten wurden, sich an ihre nächstgelegenen Fenster zu begeben, natürlich mit Abstand zueinander und mit Maske. Und dann ertönte auf dem internen Firmengelände der Song “Winter Wonderland”, gesungen von dem Erftstädter Sänger Fabian Schmelcher, der sich über die Idee sehr gefreut hat. “Für mich waren die letzten Monate wirklich nicht einfach. Als Sänger nicht vor Leuten für Leute singen zu können, das fällt schwer. Wie schön, dass ich zum Ende des Jahres nochmal so eine schöne Möglichkeit hatte.”

“Wir Erftstädter müssen zusammenhalten”, erklärt der Tbs-Pack Geschäftsführer weiter. “Deshalb freuen wir uns auch sehr darüber, dass die Bürgermeisterin, Frau Weitzel, sich heute die Zeit genommen hat, um bei unserer Mitarbeiteraktion persönlich mit dabei zu sein. Und wenn wir durch unsere Weihnachtsaktion vielleicht auch weitere potenzielle Bewerber aus Erftstadt auf uns aufmerksam machen können, da wir unseren Standort hier auch zukünftig personell noch ausbauen möchten, dann wäre das natürlich eine tolle Sache.”

Auch wenn die Weihnachtsfeier an den Fenstern stattfand und so ganz anders war, als man es sich jemals hätte vorstellen können, war es trotz Maske und Abstand möglich, den Tbs-Pack Mitarbeitern auf diese Weise einen warmen Auftakt in die Vorweihnachtszeit zu schenken.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung gehört die tbs-pack GmbH europaweit zu den Pionieren der Verpackungsindustrie. In der Firmengruppe werden Systemlösungen für den ganzheitlichen Verpackungsprozess angeboten, von Verpackungsmaschinen der Marke Nero-Pack® (Schrumpfanlagen, Fördertechnik, Kartonverschließer, Umreifer, Stretchwickler) bis hin zum passenden Verbrauchsmaterial der Eigenmarke Castelli-Film® (hochwertige Verpackungs- und Schrumpffolien).

Die Tbs-Pack GmbH gehört der Alpha-Pack Group an, welche langjähriger Experte auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verpackungssystemen ist. Die drei größten Maschinengebiete umfassen Schrumpf-und Folienschweißmaschinen, Automatische Flowpack- und Schlauchbeutelmaschinen sowie Automatische Füll-, Verschließ- und Etikettiermaschinen. Die Alpha-Pack Group verfügt heute weltweit über 2.000 Mitarbeiter und mehr als 80.000 qm Produktionsfläche in Deutschland, Italien und Asien, Nordamerika.

Weitere Informationen über die Tbs-Pack und Alpha-Pack GmbH finden Sie unter www.tbs-pack.de und auf www.alphapack.de oder unter der Telefonnummer 02235/470 48 0.

Informationen zu unserer Produktion von Maschinen zur Herstellung von Masken (Mund-Nasen-Schutz, 3-lagig) finden Sie hier: https://www.alphapack.de/alpha-pack-verpackungsmaschinen/maschinen-zur-maskenherstellung/

