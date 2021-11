Weihnachtliche Glanzlichter auf Wasserschloss Mellenthin

Die Ostseeinsel Usedom ist auch im Winter ein Knaller. Mit Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Shop bietet das Wasserschloss Mellenthin gleich mehrere Glanzlichter zur Weihnachtszeit.

Stressfrei erholen im Usedomer Achterland

Die Ostseeinsel Usedom steht für erholsamen Urlaub nicht nur in der Hauptsaison. Auch im Winter begeistert die zweitgrößte deutsche Insel immer mehr Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Genießer. Gerade in der jetzt beginnenden Vorweihnachtszeit versprüht die Insel Usedom ihren ganz besonderen, unaufgeregten Charme. Von dem Trend zu mehr Erholung und Ruhe in stressfreier Umgebung profitieren insbesondere die Wohlfühl-Hotels im idyllischen Hinterland der Insel.

Den Winter genießen auf Wasserschloss Mellenthin

So hat sich das Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland längst einen Namen gemacht als Top-Adresse für erholsamen Urlaub in stressfreier Umgebung. Das liegt zum einen an der einzigartigen Lage des altehrwürdigen Renaissanceschlosses aus dem 16. Jahrhundert. Zum anderen gehört das Ambiente des Wellness-Hotels mit eigener Brauerei, Destillerie und Kaffeerösterei zu den schönsten der Insel Usedom.

Bei diesen besten Voraussetzungen fällt es Schlossherr Jan Fidora leicht, sich immer etwas Besonderes einfallen zu lassen. So gibt es im Dezember mit dem „Kulinarischen Winter-Mollen-Menü im Schloss“ ein attraktives Angebot. Gäste dürfen sich freuen auf winterliche Grüße aus der Küche mit leckeren Vor- und Nachspeisen sowie köstlichen Braten vom Wild und Geflügel.

Fans der bunten kulinarischen Themen-Events kommen auf Wasserschloss Mellenthin natürlich im Dezember bei Brauer-Abend, Mittelalterlichem Ritterbuffet, Winterlichem Schlemmerfest oder Wochenend-Brunch auch weiter voll auf ihre Kosten.

Attraktive Wasserschloss-Arrangements

Kreativität und Originalität beweisen Schlossherr Jan Fidora und sein Team aber nicht nur bei den kulinarischen Themen-Events, sondern auch bei den Arrangements über die Feiertage. So ist ab sofort für die Zeit vom 25.12. bis 27.12.2021 das Arrangement „Weihnachten im Wasserschloss“ buchbar. Gäste des Wasserschlosses dürfen sich freuen auf stimmungsvolle Weihnachten in liebevoll dekorierten Räumen mit warmem Kerzenschein, einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum sowie dem feinen Duft von Kaffee und Kuchen und leiser Musik am Kamin.

Wer romantische Weihnachten gleich mit einem stimmungsvollen Jahresausklang kombinieren möchte, kommt bei den Wasserschloss-Arrangements ebenfalls voll auf seine Kosten. So ist der „Silvester-Knaller“ buchbar vom 27.12.21 bis 02.01.2022. Neben sechs Übernachtungen in einem stilvoll eingerichteten Zimmer, inklusive Frühstück und Abendessen in Menü- oder Buffetform, dürfen sich Gäste dann auch auf ein Galabuffet am Silvesterabend freuen inkl. Winterwanderung mit Glühwein, Fackelwanderung mit Lagerfeuer und großem Strandfeuerwerk.

Und wer noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk für seine Liebsten ist, sollte unbedingt den Shop des Wasserschlosses Mellenthin besuchen – entweder vor Ort oder ganz bequem von zu Hause aus online im Webshop.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

