Weihnachten – Ayurveda-Rezepte und ein Märchen aus 1001 Nacht

Alle Jahre wieder – kommt die wundervolle Adventszeit. Die Hälfte dieser Zeit ist schon vorüber und Weihnachten steht schon vor der Tür.

In diesem Jahr ist vieles anders- mit dem Geschenke kaufen, mit Ausgangsbeschränkungen, mit Ausgehen an Weihnachten u.v.m.

Manch einer wird sich schon fragen, was koche ich an Weihnachten und wie gestalte ich mein Weihnachtsfest. Es kann auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsfest sein – wenn man sich auf neue Ideen einlässt.

Ein Märchen aus 1001 Nacht.

So könnte man das Weihnachtsfest zu einem Märchen werden lassen.

Wolfgang Neutzler, Ayurvedalehrer hat hierzu ein Märchen geschrieben: “Die Geburt aus der Lotusblüte”.

Sicher, dieses Märchen könnte auch am Abend gelesen werden – vielleicht sogar am Kamin oder auch so in einer gemütlichen Ecke, in der man es sich gemütlich machen kann.

Wolfgang Neutzler hat das Märchen so geschrieben, dass es auch den Rahmen für ein festliches ayurvedisches Weihnachtsmenü sein kann.

Es handelt von einem Jungen – Mantao, der von einem Lama in Tibet in den Bergen aufgezogen wird und der sich dann im Mannesalter auf den Weg macht, die wirren Täler Indiens zu durchwandern.

Dabei durchlebt er spannende Augenblicke, die gemeistert werden wollen. Es geht auch um Licht und Dunkelheit. Weihnachten ist das Fest, in dem das Licht, das auf die Welt gekommen ist, gefeiert wird. Auch in diesem Märchen siegt das Lichtvolle und nicht indem es kämpft, sondern indem es die Dunkelheit durchdringt und die Menschen motiviert, ihr eigenes Licht zu finden und zu leben und sich nicht von äußeren Ereignissen abhalten zu lassen.

Ayurveda-Weihnachtrezepte

Was wäre Weihnachten ohne ein schönes Weihnachtsessen.

In dem Artikel von Wolfgang Neutzler auf Spirit Online kann man das ganze Märchen lesen. Dort findet man aber auch die Rezepte für ein schönes ayurvedisches Weihnachtsessen.

Die Rezepte sind so gestaltet, dass man Vieles vorbereiten kann, so dass man aus seinem Weihnachtsessen eine bleibende Erinnerung machen kann. Wer es ganz authentisch machen möchte, schmückt auch den Tisch ganz märchenhaft.

Den Rahmen gibt das indische Märchen “die Geburt aus der Lotusblüte” und zwischendrin gibt es immer wieder den Raum für einen nächsten Menü-Gang.

In jedem Fall lohnt es sich, das Märchen auf Spirit Online zu lesen, es zeigt im Grunde den Lebensweg des Menschen.

Advent ist eine Zeit für Besinnung und Innehalten. In diesem Jahr bekommen wir hierzu durch die besonderen Beschränkungen im Außen mehr Zeit dafür. Wer offen ist dafür, der kann diese Zeit für sich nutzen, vielleicht auch mit dem indischen Märchen und den ayurvedischen Rezepten von Wolfgang Neutzler

Hier geht es zu dem Artikel auf Spirit Online

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

