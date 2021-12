Maria Enzersdorf, 27.12.2021 – Jeder dritte Haushalt in Österreich und Deutschland ist ein Singlehaushalt. Zu einem Grossteil älterer Menschen, die ihren Partner bereits verloren haben, steigt bereits seit vielen Jahren auch die Anzahl junger Alleinlebender ständig an. Fast 20 Prozent sind jünger als 30 Jahre, das stellte das Statistische Bundesamt fest. Forscher sagen einen immer weiter steigenden Anteil an Singles jeden Alters voraus. In Zeiten wie Weihnachten, Neujahr oder auch an Ostern, in denen Paare enger aneinander rücken, erleben Menschen, die alleine sind, eine dunkle Einsamkeit. Über 80 Prozent aller Singles fühlen sich in der Weihnachtszeit besonders einsam und melancholisch. Wer alleine ist, der sollte wissen, dass die Chancen, seinen passenden Lebenspartner:in durch Zufall zu finden, fast so gering sind, wie die Chance auf einen Lottogewinn.

Dabei ist es so einfach, sich verlieben zu lassen

Seit 1981 hat der Dating Services TTPCG ® das Glück der Liebe zu Millionen Menschen gebracht. Weihnachten des Jahres 2021 war für viele Menschen, die an Weihnachten 2020 noch Single waren, das Fest der Liebe mit dem wirklich passenden Menschen an ihrer Seite. Es gibt weltweit keine Partnervermittlung, welche sich mit TTPCG ® vergleichen lässt. In mehr als 50 Ländern bietet TTPCG ® seine Dienste für kleine Gebühren an.

Darum ist der Service von TTPCG ® einmalig

Bei der Partnervermittlung TTPCG ® erfolgt die Auswahl möglicher Partner:innen aus vielen Millionen Datensätzen weiterer Menschen, die auch auf der Suche nach dem wirklich passenden Partner:in sind und auf die Dienste von TTPCG ® vertrauen. Nach einer gratis Beratung durch einen zertifizierten TTPCG ® Singleberater erfolgt die Auswahl von wirklich passenden Menschen mittels Matching, welches TTPCG ® 1982 erfunden und als erste Partnervermittlung in den Markt Partnervermittlung eingeführt hat, sowie weiteren Tools, wie beispielsweise eine online Diashow, die nur TTPCG ® bietet. Dazu seht das Kundenteam allen Nutzern der Dienste von TTPCG ® täglich rund um die Uhr zur Seite und bietet Singles jede nur denkbare Unterstützung, damit jeder Single schnell verliebt wird. Auf die Dienste und den Service von TTPCG ® kann jeder Single auf Partnersuche immer voll vertrauen. Auf die Leistungen gibt es Garantien und sogar die Sicherheit einer Geld-zurück-Garantie. Wer jetzt nicht zögert, wird Ostern 2022 glücklich verliebt erleben. Zur gratis Broschüre Wege zum Partnerglück geht es hier https://www.ttpcg.us/wege-zum-partnerglueck.html

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Johanna Wagner, A 2340 Maria Enzersdorf gelesen. Vielen Dank dafür. Der Pressebericht wurde geschrieben im Auftrag von TTPCM LLC. Vereinigte Staaten.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

