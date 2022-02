Wechsel der Geschäftsführung bei Appelhagen

Die neue Führung bei Appelhagen ist Teamsache: Dr. Steffen Ullrich, Ilka Michos und Andreas Jahr treten die Nachfolge von Dr. Martin Mack an.

Zum Jahreswechsel hat es auch in der Braunschweiger Traditionssozietät einen Wechsel gegeben. Mit Ullrich, Michos und Jahr begegnet das Büro den neuen Herausforderungen des Marktes.

Tradition bewahren, Zukunft gestalten

In der Unternehmensentwicklung stehen Themen wie die Digitalisierung der Rechts- und Steuerberatung und die Stärkung der Präsenz Appelhagens in der Umgebung und darüber hinaus an. Die Unternehmensmaxime der Sozietät, Wertschätzung der Mandantinnen und Mandanten sowie Zufriedenheit der Berufsträgerinnen und Berufsträger, bleiben fester Bestandteil der Unternehmensführung.

Die Sozietät will ihr bisheriges Portfolio ausbauen. Regionale, mittelständische Unternehmen bilden den bisherigen Schwerpunkt der Beratungstätigkeiten. Ein Ziel ist es, vermehrt überregionale und größere Unternehmen zu gewinnen.

„Zu sehen, wie sich die Branche spezialisiert hat und wir trotzdem unser Niveau noch steigern konnten, macht mich stolz.“, verrät Mack. „Das neue Team besteht aus erfahrenen, geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Dadurch, dass die Führung auf mehrere Schultern verteilt wird, kann jeder seine Kompetenzen ausspielen. Ich denke, dass Appelhagen davon in Zukunft nur profitieren wird.“

Aufbruch durch Innovationen

Mit Ilka Michos ist die Führung der Sozietät erstmals in der Firmengeschichte auch in weiblicher Hand. Sie hat sich vor allem das Personalmanagement auf die Fahnen geschrieben. „Ich freue mich über die Herausforderung.“, so Michos. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herz dieses Büros und Themen wie flexible Arbeitsmodelle und Arbeitszeitgestaltung werden auch für uns immer bedeutender.“

„Gleichzeitig ist unser Ziel, die Digitalisierung in der Rechts- und Steuerberatung voranzutreiben.“, erläutert Andreas Jahr. „Die Digitalisierung verändert die Beratungswelt nachhaltig. Den Komfort, den digitale Strategien unseren Mandantinnen und Mandanten bieten, wollen wir weiter ausbauen.“

„Ich bin mir sicher, dass wir die Erfolgsgeschichte dieses Büros auf neuen Wegen fortsetzen werden.“, so Dr. Steffen Ullrich. „Dabei bleiben die Menschen, für die wir arbeiten, immer der Dreh- und Angelpunkt unserer Strategie. Es gibt hier keine rechtlichen Lösungen von der Stange.“ So sollen die Mandantinnen und Mandanten auch in Zukunft bestmöglich beraten und im höchsten Maße unterstützt werden. Eben typisch Appelhagen.

Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB ist eine führende, renommierte Wirtschaftssozietät, die seit 1912 in Braunschweig, der Region und bundesweit tätig ist. Rund 30 Anwältinnen und Anwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Notare mit über 80 Mitarbeitenden beraten und betreuen von Braunschweig aus Unternehmen, die Öffentliche Hand und Privatpersonen in allen rechtlichen, steuerlichen und notariellen Belangen.

Kontakt

Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB

Sabrina Thiele

Theodor-Heuss-Straße 5a

38122 Braunschweig

05312820595

sabrina.thiele@appelhagen.de

https://www.appelhagen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.