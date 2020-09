Website erstellen lassen, Webseite erstellen lassen, Hompage

Graz, 7. September 2020, seit genau 20 Jahre ist Landwirt.com am Markt und setzt jetzt im Corona-Jahr den Fokus auf den internationalen Marktplatz Am Beginn als österreichisches Agrarportal mit News, Kleinanzeigen und Gebrauchtmaschinen wurde der Horizont bald auf Europa verlagert. Inzwischen verkaufen fast 2000 Händler aus ganz Europa Landmaschinen über den Marktplatz. Seit rund einem Jahr arbeitet das junge Team am neuen modernen Standort in...