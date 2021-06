Webseitenhelden erhält German Web Awards 2022

Die Webdesignagentur Webseitenhelden aus dem Taunus setzt sich gegen Konkurrenz durch.

Aus insgesamt 2.000 Teilnehmern hat es Webseitenhelden bei den German Web Awards 2022 unter die Gewinner geschafft. Die prestigereiche Auszeichnung zeigt, dass sich die Webdesignagentur aus der Nähe von Frankfurt am Main mit ihren Angeboten und Leistungen auf dem richtigen Weg befindet.

Der German Web Award 2022

Die Auszeichnungen werden unabhängig von der Größe oder des Jahresumsatzes der Teilnehmer fair und objektiv bewertet. Die Preisverleihung erfolgt durch eine neutrale Expertenjury. In diesem Jahr hat sich unter anderem die Webdesignagentur Webseitenhelden aus Oberursel gegen die große Konkurrenz durchsetzen können.

Webseitenhelden: Der Name spricht für sich

Nach einer ersten Qualifikationsrunde werden die Arbeitsleistungen in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit einer Prüfung unterzogen. Nur wer am Ende mindestens 7,95 Punkte auf einer Skala von bis zu 10 Punkten erreicht, schafft es unter die Top deutschsprachigen Agenturen. Mit 8,05 Punkten konnten die Webseitenhelden in ihren Schwerpunktgebieten WordPress Webdesign und Suchmaschinenoptimierung die Experten der German Web Awards überzeugen: Die Zusammenarbeit mit dem Kunden liegt nicht nur der Inhaberin Maria Aust, sondern auch allen Mitarbeitenden am Herzen. Der Fokus bei der Neugestaltung des Webauftritts liegt darin, dass Ihre Kunden von den richtigen Menschen, gesehen, gefunden und gebucht werden. Dies spiegelt auch der Agenturname wider – denn nicht die Agenturmitarbeitenden selbst bezeichnen sich als Webseitenhelden, sondern ihre Kunden sind für sie die wahren Helden.

So zeichnen sich die Firmenhomepages der Webseitenhelden durch herausragende Qualität, moderne Designs und funktionierendes SEO aus, alles Punkte die den Juroren des Wettbewerbs positiv ins Auge gefallen sind.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und die Liebe zum Detail sind der Schlüssel zum Ziel

Sämtliche Mitwirkende an einem Website-Projekt sind ausgewiesene Experten in ihrem Bereich. Die hohe Qualität entsteht aus genau diesem Zusammenspiel der Spezialisten, sei es für das Texten, das Erstellen von Videos, Fotos und Grafiken, der Programmierung oder den rechtlichen Aspekten. So lernt das gesamte Team voneinander, entwickelt sich miteinander weiter, um auch in 2023 preisverdächtige Websites für Unternehmerhelden zu schaffen.

Webseitenhelden verbinden Unternehmer mit nur einem Klick mit ihrem Wunschkunden. Mit unserer Expertise in WordPress Webdesign, SEO, Google Optimierung, dem Gestalten von Unternehmenswebsites und Online Shops, helfen wir Unternehmer ihre Superkraft im Web zu zeigen.

Unser Anspruch ist es zukünftigen Webseiten Besitzern, mit einer modernen, aussagekräftigen Firmenhompage, das Leben leichter zu machen.

Das spart unseren Kunden Zeit und Nerven. Denn dank hoher Verbindlichkeit und unserem ergebnisorientierten Denken entstehen Websites, die helfen neue und passende Kunden zu gewinnen, oder zukünftigen Mitarbeitern einen positiven ersten Eindruck zu vermittelt. So können sich Unternehmer auf das wesentliche, nämlich ihr Unternehmen und ihre Kunden fokussieren. Während unser Fokus auf Ihrer Website liegt.

