Webinar zum Integritätscheck elektronischer Archive

Start: 22.04.2020 10:00 Uhr

End: 22.04.2020 11:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Funktionierende elektronische Archive sind gerade auch in diesen Tagen Bedingung dafür, dass verteilt sitzende Home-Office-Worker zuverlässig Zugriff auf die Dokumente ihres Unternehmens haben. Die KGS Software GmbH stellt in einem Webinar am 22.4. (10 Uhr) ihre Lösung “HawkEye” vor, ein intelligentes Add-On für Archivsysteme und Teil der neuen KGS-Produktgeneration tia® – the intelligent archive. Anmeldungen unter https://bit.ly/2JxJDbg

HawkEye ist ein auf UI5-Technologie basierendes Frontend, das den Umfang aber vor allem den Health-Status des gesamten Archivs jederzeit diagnostiziert. Mit HawkEye werden Zugriffs- und Zertifikatsprobleme erkannt und in der Folge korrupte Dokumente ersetz- oder wiederherstellbar. Über Dashboards lässt sich der Fitness-Status des gesamten Archivs jederzeit diagnostizieren – die Integrität jedes einzelnen Dokuments ist zu jeder Zeit transparent.

Webinar-Leiterin und tia®-Expertin Dr. Anja Scheu zeigt anhand von Beispielen aus der Praxis, wie der Integritätscheck mit HawkEye von KGS-Kunden gelebt wird.

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg/Frankfurt am Main ist der digitale Archivspezialist für Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumentenarchivierung aus anderen führenden Applikationen. Top-Unternehmen weltweit setzen seit über 20 Jahren auf KGS, wenn es um schlanke, performante Archivierung und Migrationsprojekte geht. Unter dem Brand “tia®” – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle KGS Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs.

