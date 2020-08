Webinar: Sicher durch die Bundesliga-Saison mit macmon NAC

Handlich klein und alles dabei. Das Adapterset KEEP aus Kunststoff in den Farben weiß, grün, rot und schwarz erhältlich. Mit gerade mal 57 mm Breite, 86 mm Länge und 10 mm Höhe entspricht das Adapterset annähernd dem Format einer Kreditkarte. In der Klapp Box befinden sich ein Kabel sowie ein USB Type C, Micro USB und Lightning Stecker. Das Aufeinander Stecken der verschiedenen...