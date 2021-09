Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton nach WU-Richtlinie

Location: Akademie der Ingenieure

Street: Gerhard-Koch-Str. 2

City: 73760 – Ostfildern (Germany)

Start: 30.09.2021 09:00 Uhr

End: 30.09.2021 16:30 Uhr

Entry: 299.00 Euro (non 19% VAT)

Nach dem Seminar können Sie WU-Bauwerke richtig konstruieren und fehlerfrei herstellen, da Sie die Grundlagen, Anforderungen, Einzel- und Besonderheiten für wasserundurchlässige Bauwerke oder Bauteile aus Beton kennen und anwenden können.

INHALTE:

Grundlagen für wasserundurchlässige Betonkonstruktionen

Allgemeines zu Wasser im Baugrund, Bemessungswasserstand, Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, Abdichtungserfordernisse für erdseitige Bauwerke und Dächer, Raumklima, Hinweise auf diesbezügliche Regelwerke, DIN-Normen, Fachinformationen und aktuelle Gerichtsentscheidungen.

WU-Richtlinie des DAfStb. (12/2017) Neuerungen und Änderungen

Bedarfsplanung nach DIN 18025, Neuaufnahme von WU-Beton-Dächer (Balkone?), Planung und Ausführung von WU-Betonbauwerken, Checklisten, Aufgaben- und Verantwortungsverteilung im WU-Planungsteam, Ausschluss des Entwurfsgrundsatz „b“ für hochwertig genutzte Räume in BK 1, Zwang, Ansatz von Selbstheilung, max. Wasserdruckhöhen, Lösungsansätze für Planungsfragen, Praxisfälle.

Risse im WU-Beton – wie bewerten und was tun?

Entwurfsgrundsätze (a, b, c) nach der WU-Richtlinie, Rissbreitenbeschränkung, Selbstheilung von Rissen, Möglichkeiten zur Rissevermeidung, Rissabdichtung durch Injektagen oder Abdichtungen, welche Risse sind in welchen WU-Bauwerken zulässig bzw. zu erwarten, Zeitbetrachtungen zu Risse, Praxisbeispiele.

Fugenabdichtungen bei WU-Bauwerken

Grundsätzliches zu Fugenabdichtungen, Darstellung versch. Fugenabdichtungssysteme mit Diskussion der spezifischen Vor- und Nachteile, abP-Prüfungen, Fugenplanung und Ausführung, Praxisbeispiele.

Weiße Wanne, Elementwand-Wanne, Braune Wanne, Gelbe Wanne, Schwarze Wanne

Darstellung der verschiedenen Systeme, Vor- und Nachteile, Planungshinweise, Praxis- und Sanierungsfälle.

Brauchen WU-Betonbauwerke bzw. Weiße Wannen Zusatzabdichtungen? Frischbetonverbundfolien?

Denkansätze zu Zusatzabdichtungen, Sachstand und Erläuterungen zu Frischbetonverbundfolien FBV.

