Washington, DC plant die vollständige Wiedereröffnung bis zum 11. Juni 2021

Terminal 2 am Flughafen Frankfurt öffnet wieder: Check-in für Flüge mit dem kasachischen National-Carrier an Schalter 954-956 in Halle E - Zugang zur Priority Lounge für Premiumkunden Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Kasachstans, zieht zum 1. Juni 2021 am Flughafen Frankfurt von Terminal 1 in das modernisierte Terminal 2 um, das während der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen war. Passagiere des National-Carriers können ganz bequem an...