Was versteht man unter Reinkarnation und welche Hilfe bietet eine Rückführungstherapie?

Es gibt Dinge, die klingen beinahe wie aus einem Science-FictionRoman und sind doch real. Das Thema Reinkarnation gehört für einige dazu. Andererseits gibt es sehr erfolgreiche Rückführungstherapien.

Stuttgart, 02.02.2022 – Reinkarnation und die Bedeutung einer Rückführungstherapie.

Unter Reinkarnation wird der Übergang der Seele in einen neuen, physischen Körper und in eine neue Existenz bezeichnet. Reinkarnation wird auch als Seelenwanderung bezeichnet, ein Begriff der oft greifbarer erscheint.

Rückführung bedeutet, dass der Klient durch die Verwendung spezieller, heilsamer Techniken in einen tranceähnlichen Zustand versetzt wird. Dieser Zustand ist der Schlüssel zu einer Tür, die es der Seele erlaubt, auf Reisen zu gehen. Dabei wird der Zugang zu Erlebnissen, die im Alltagsbewusstsein nicht greifbar sind, gewährt. In der Rückführung, auch Reinkarnationstherapie genannt, können nicht nur frühkindliche Erinnerungen aufkommen. Ebenfalls öffnet sich das Bewusstsein für Erinnerungen, die die Seele durchlebt hat, bevor die Reinkarnation in den gegenwärtigen Körper stattgefunden hat.

Der Ablauf einer Rückführung

Vor der Rückführungstherapie findet ein kurzes Vorgespräch statt, um den Klienten die Möglichkeit zu geben, individuelle Fragen zu klären und sich auf die Rückführung einzustellen. Während der Tiefenentspannung wird der Alpha-Zustand eingeleitet, das bedeutet, das sich Körper und Geist entspannen, und sich das Portal für weit zurückliegende Erinnerungen öffnet.

Die Rückführungstherapien von Nadja Hafendörfer sind einzigartig. Ein Großteil der Klienten benötigt lediglich einen Termin, um vorhandene Blockaden aus vergangenen Leben vor der Reinkarnation zu lösen und um Freiheit in der Seele zu fühlen. Das System, das Nadja Hafendörfer entwickelt hat, beinhaltet die Zusammenarbeit mit verschiedenen Erzengeln. Diese erscheinen während der Rückführung, um den Klienten zu helfen, die Erlebnisse vor der Reinkarnation zu integrieren und diese zu heilen.

Rückführung per Video in Zeiten von Corona

Die Rückführungen finden online statt. Das bietet den Vorteil, dass sich Klienten im vertrauten Umfeld entspannen können. Für die tiefgreifenden Erfahrungen und Bilder, die von der Zeit vor der Reinkarnation aufkommen, bietet das Zuhause eine sichere Umgebung. Persönliche Gegenstände, die Ihnen Sicherheit geben, wie eine kuschelige Decke, Aromaöle oder eine Kerze können Sie auf die Trance einstimmen. Weiterhin brauchen Sie sich keine Gedanken um die An – und Abreise zu machen. Das ist ein großer Vorteil, weil Sie sich nach der Rückführung Zeit für sich selbst nehmen können. Somit ist es einfacher, die Erlebnisse der Reinkarnation individuell für sich zu integrieren und je nach Befinden einen Spaziergang zu machen, eine Tasse Tee trinken oder Körperarbeit wie Yoga oder Ecstatic Dance zu machen.

Für wen ist die Reinkarnationstherapie?

Grundsätzlich ist die Reinkarnationstherapie für Sie geeignet, wenn Sie das Gefühl haben, ungelöste Blockaden in sich zu tragen. Diese können sich beispielsweise durch Gewohnheiten oder Verhaltensmuster, die sie gerne auflösen würden äußern, oder in dem Gefühl, in der Findung der beruflichen oder privaten Selbstverwirklichung nicht voran zu kommen. Die Rückführung ist ebenfalls eine Unterstützung bei der Findung ihres Seelenpartners und bei der Verarbeitung tiefliegender, negativer Erinnerungen.

Welche Ergebnisse lassen sich durch eine Reinkarnationstherapie erzielen?

Durch die tiefen Einsichten aus der Perspektive der Seele über Zeiten vor Ihrer Reinkarnation stellt sich nach der Trance ein befreites, erleichtertes Lebensgefühl ein. Blockaden werden gelöst und der Zugang zu Ihrem höheren Selbst ist geöffnet. Dieses Gefühl können Sie mit in Ihren Alltag nehmen. Somit können Sie Konflikten, Herausforderungen und Gewohnheiten aus einer neuen Perspektive begegnen und diese mit neuer Energie angehen.

