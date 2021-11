Was Unikatschmuck auszeichnet

Mit Sinn für Material und Ästhetik: Unikatschmuck sind handgefertigte Einzelstücke

Das Bedürfnis, den eigenen Körper und die Kleidung zu schmücken, ist so alt wie die Menschheit selbst. Rare oder in besonders kunstfertiger Weise bearbeitete Materialien drückten schon in Steinzeitgesellschaften die Besonderheit des Trägers oder der Trägerin aus und vermittelten gesellschaftlichen Rang und Ansehen. Dabei waren Schmuckstücke stets Unikatschmuck – sorgfältig von Hand gefertigte Einzelstücke, deren Herstellung hohe Kunstfertigkeit und einen feinen Sinn für Materialien und Ästhetik voraussetzten. Sie wurden hochgeschätzt, vererbt oder sollten als kostbare Grabbeigaben auch im Jenseits den Rang und die Würde des Trägers oder der Trägerin dokumentieren.

Unikatschmuck im Zeitalter industrieller Massenfertigung

Mit der industriellen Schmuckfertigung wurden schöne Schmuckstücke zwar verfügbarer und erschwinglicher, doch das Individuelle, Einzigartige ging dabei weitgehend verloren. An die Stelle des Einzelstücks, das speziell für seine Trägerin oder seinen Träger entworfen wurde, trat vielfach Massenware. „Sie mag durchaus ästhetisch sein und ihren Zweck als modisches Accessoire erfüllen – das Flair des Besonderen, des Unwiederholbaren fehlt ihr jedoch. Menschen, die das Besondere lieben, wissen deshalb handgefertigten Unikatschmuck umso mehr zu schätzen, den es in dieser speziellen Form nirgendwo sonst auf der Welt noch einmal gibt“, schildert Goldschmied Nico Farrell von New Creations.

Unikatschmuck wird heute mit modernster Technik gefertigt

Ein Beispiel für eine traditionelle Schmuckmanufaktur, die Unikatschmuck mit dem Einsatz moderner Technik fertigt, ist die Manufaktur New Creations im Ostseebad Binz. Hier werden nach den Vorstellungen und Wünschen der Kunden mit Hilfe von CAD-Software virtuelle 3D-Modelle erstellt. Sie dienen als Vorlage für das spätere Schmuckstück und bieten dem Kunden einen Eindruck, wie es aussehen wird. Ist der Kunde zufrieden, werden die passenden Materialien und einzigartige Edel- oder Schmucksteine ausgewählt, die in Färbung, Größe und Schliff den Kundenwünschen entsprechen. Schließlich wird das Schmuckstück in traditioneller Handwerkskunst nach Maß gefertigt. So entsteht auch heute noch atemberaubender Unikatschmuck, der seinen Wert und seine Besonderheit stets bewahrt.

