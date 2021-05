Was passiert mit dem alten Schrott, der von Schrottankauf Lage von Privat und Firmen abgeholt wird?

Warum sollten Privathaushalte, Firmen und Vereine ihren Schrott abholen lassen? Warum ist der gesamte Service kostenfrei?

Schrotthändler hat es schon immer gegeben. Früher waren sie für uns Kinder meist exzentrische Gestalten, die für die Erwachsenen eher am Rande der Gesellschaft standen. Das Bild hat sich in der Zwischenzeit aber deutlich gewandelt.

Der Schrotthandel ist heute ein bedeutsamer Wirtschaftszweig, der für die Produktion äußerst wichtig ist

Wenn Schrottankauf Lage in Privathaushalten und Firmen Schrott einsammelt, sortiert, Maschinen ausbaut, Anlagen demontiert, auseinanderschweißt, zerkleinert, auflädt und abtransportiert, haben Kunden und Kundinnen durch den kostenlosen Service wieder Platz geschaffen und oftmals noch eine attraktive Barauszahlung erhalten. Sie sind ihren Müll los, aber für das Team und die Recycling-Wirtschaft fängt die Hauptarbeit jetzt erst an. Der Schrott wird in vielen Arbeitsgängen getrennt, von toxischen Stoffen befreit und so weit aufgearbeitet, dass er dem Produktionskreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Während in früheren Jahren die Neuproduktion größtenteils mit neuen Rohstoffen erfolgte, ist heutzutage die Produktion mit Altmetallen, den sekundären Rohstoffen viel populärer. Die Gründe sind einerseits die Verknappung der vorhandenen Rohstoffe, die dadurch immer teurer werden. Außerdem ist die Neuproduktion mit Altmetallen immens energiesparender und dadurch günstiger. Besonders von Vorteil ist, dass Metalle beliebig oft ohne Verluste eingeschmolzen und neu verarbeitet werden können. Das ist Recycling in Reinform im Gegensatz zu anderen Stoffen, wie Plastik oder Papier, die durch den Prozess an Güte verlieren. Bei Schrott wird durch modernste Anlagen im Recycling eine Tiefe, Qualitätssicherung und Effizienz erreicht, die bei anderen Stoffen noch nicht vorhanden ist. Verständlich, dass Produktionsbetriebe ein großes Interesse an den sekundären Rohstoffen des Schrotthandels haben und gute Preise, ja nach Sorte zahlen. Der Geldwert einer Tonne Schrott kann deshalb von wenigen Euro bis in einen 5-stelligen Bereich darstellen, je nach Art und Güte.

Schrottankauf Lage kann Kunden und Kundinnen beste Preise für ihren Schrott auszahlen

Je nachdem, welche Art von Schrott abgeholt wird und in welcher Menge er vorhanden ist, können gute Ankaufspreise erzielt werden. Der Wert errechnet sich an den tagesaktuellen Börsenpreisen, richtet sich danach, was gerade besonders gefragt ist. Reine Edelmetalle und auch Altmetalle erreichen generell höhere Ankaufspreise, da die Aufarbeitung kürzer ist als bei Teilen, die von Giftstoffen befreit werden müssen oder, denen noch Fremdstoffe anhaften, wie beispielsweise Kunststoff oder Holz.

Zweifellos ist die Schrottabholung ein wichtiger Beitrag für die Umwelt und ein lohnenswerter Nebenverdienst für die Auftraggebenden, die manchmal gar nicht wussten, welche Schätze sie im Keller hatten und erstaunt sind, welchen Barwert sie dafür erhalten.

Kurzüberblick:

Durch den mobilen Schrottankauf ist eine sachgerechte und sogar kostenfreie Entsorgung von Schrott aus Haushalten, Firmen und Institutionen möglich durch die direkte Abholung vor Ort. Je nach Altmetallsorte, Sortenreinheit und Menge ist mit angemessenen, guten Ankaufspreisen zu rechnen. Ausbauarbeiten, Demontagen, Aufladung und Abtransport sind im kostenlosen Service enthalten. Die abgeholten Altmetalle werden sortiert, aufbereitet, von Giftstoffen befreit und dem Recycling-Produktionskreislauf zugeführt.

