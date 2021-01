Was muss in Erfurt beim Verkauf des Gebrauchten im abgemeldeten Zustand beachtet werden?

Autoankauf Erfurt

Die Entscheidung, das Auto angemeldet zu lassen oder abzumelden, ist grundsätzlich eine Frage der Abwägung

Wer sich von seinem alten Fahrzeug trennen möchte, sieht sich mit der Frage des besten Vorgehens konfrontiert. Insbesondere wenn der Neuwagen bereits gekauft ist und nun bei der Versicherung angemeldet werden soll, kann es sinnvoll sein, das Altfahrzeug beim Erfurter Straßenverkehrsamt stillzulegen, um eine teure doppelte Versicherung einzusparen. Allerdings gilt es in diesem Fall, einige nicht unwichtige Punkte zu beachten. Zuallererst: Der Gebrauchtwagen darf ab dem Zeitpunkt der Abmeldung nicht mehr im öffentlichen Raum, also beispielsweise am Straßenrand stehen. Ist ein geschlossenes Grundstück oder eine Garage vorhanden, ist diese Vorgabe allerdings kein Hindernis. Auch für den Verkauf des Gebrauchten hat die Abmeldung Konsequenzen.

Von Vorteil ist sicherlich, dass versicherungstechnische Risiken ausgeschlossen werden. Das Hauptrisiko, das sich ergibt, wenn der Käufer das Auto nicht sofort auf seinen Namen ummeldet und damit in Erfurt oder außerhalb des Stadtgebiets entweder Ordnungswidrigkeiten begeht oder aber verunfallt, entfällt.

Dasselbe gilt für den Graubereich der Probefahrten: Passiert hier ein Unfall, ist der bisherige Halter im schlimmsten Fall haftbar und bleibt auf den Kosten, die dadurch entstehen, sitzen. Andererseits kann die Abmeldung den Verkauf des Gebrauchten natürlich erschweren. Eine Probefahrt ist so beispielsweise nicht möglich, was sich negativ auf das Vertrauen, das ein potenzieller Käufer in das Fahrzeug setzt, auswirken kann. Im Vorfeld des Verkaufs sollte in jedem Fall klar kommuniziert werden, dass das Auto abgemeldet ist. Interessenten haben dann die Möglichkeit, sich ein Kurzzeitkennzeichen zu verschaffen, um einerseits eine Probefahrt zu realisieren und andererseits zu gewährleisten, den Gebrauchtwagen nach dem Ankauf auch vom Hof bewegen zu dürfen. Vielen Interessenten ist dieses Vorgehen zu kompliziert und sie sehen von einem Kauf ab. Wer die Risiken, die mit dem Verkauf eines nicht abgemeldeten Fahrzeugs einhergehen, vermeiden möchte, kann auch eine interessante Alternative zum Verkauf an privat ins Auge fassen: Der Autoankauf Erfurt kauft auch abgemeldete Gebrauchtwagen in Erfurt zu attraktiven Konditionen an.

Ausschluss von Risiken und attraktive Konditionen: der PKW Ankauf in Erfurt

Der Autoankauf Erfurt ist auf den Gebrauchtwagenankauf spezialisiert und bietet den nicht zu unterschätzenden Vorteil, zwecks Bewertung und Ankauf zum Standplatz des Fahrzeugs zu kommen. Damit ist es es für den PKW Ankauf irrelevant, ob das Fahrzeug an- oder abgemeldet ist. Nach einem kurzen Check erhält der Besitzer ein oft erstaunlich hohes Angebot für den Verkauf des Gebrauchten. Kommt der Kauf zustande, so erhält der Verkäufer den Kaufpreis unter Verzicht auf jegliche Sachmängelhaftung in bar ausgezahlt. Das kann im Nachgang des Verkaufs durchaus wichtig werden, da Mängel, die erst später entdeckt werden, aber beim Verkauf des Gebrauchten nicht erwähnt wurden, unter Privatpersonen sehr häufig zu Ärger und Schadensersatzansprüchen führen. Nicht so beim Autoankauf Erfurt: Der Gebrauchtwagen wird ohne Wenn und Aber gekauft, womit der Gebrauchtwagenankauf mit der Zahlung des Kaufpreises für den Verkäufer endgültig erledigt ist. Der Autoankauf Erfurt übernimmt den Wagen und schleppt ihn in dem Fall, dass er nicht fahrtauglich ist, ab oder überführt ihn mithilfe eines Kurzzeitkennzeichens.

Kurzzusammenfassung

Steht der Verkauf des Gebrauchten an, entscheiden sich viele Besitzer aus Kosten- und Sicherheitsgründen dafür, ihr Fahrzeug abzumelden. Das bietet viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Für den Autoankauf Erfurt ist der Versicherungsstatus des PKWs irrelevant. Er kauft Gebrauchtwagen aller Art innerhalb Erfurts zu hervorragenden Konditionen an und überführt sie mittels Kurzzeitkennzeichen oder Hänger.

