Was macht eine SEO Agentur Basel?

Eine SEO Agentur Basel arbeitet daran, den Webseiten Ihrer Kunden zu höheren sog. organischen Platzierungen (auch Rankings genannt) auf den Ergebnisseiten der Google Suche (auch SERPs für Search Engine Results Pages) zu verhelfen.

Grundsätzlich gibt es für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung eine einfache Regel: Suchmaschinen wollen dem Nutzer das beste Ergebnis liefern, ihn zufrieden stellen.

Das ist praktisch die Geschäftsgrundlage für Suchmaschinen. Genau das was ein Nutzer sucht, soll blitzschnell und korrekt geliefert werden. Eine Suchmaschine ist nur dann gut, wenn sie perfekt passende Suchergebnisse liefert. Eine professionelle SEO Optimierung durch eine SEO Agentur Basel sorgt also dafür, daß eine bestimmt Website das bestmögliche Ergebnis für eine bestimmte Suchanfrage ist.

Das Ziel ist es kaufbereite Nutzer über die nicht bezahlte Suche (im Gegensatz zur bezahlten Suche mit Google Ads) auf die Website zu leiten und diese zum Kauf, einer Anmeldung oder einer anderen wertvollen Interaktion zu bringen.

Traffic ist grundsätzlich die Interaktion mit einer Website, dabei können die Nutzer über unterschiedliche Kanäle auf eine Website kommen, z.b. durch Verlinkungen (Referral), direkte Eingabe Ihrer URL (Direct Traffic) über bezahlte Werbung (Paid Traffic) oder durch die organischen Suchergebnisse der Suchmaschinen (organischer Traffic). Organischer Traffic kann neben der Platzierungen in den SERPS z.B. auch die Bildersuche, Videos oder Google News umfassen.

Die organischen Suche bezeichnet also die Ergebnis-Treffer der Google Suche, die nicht direkt bezahlt sind und nicht direkt eingekauft werden können. Anders als bei den Google Ads Anzeigen, hat bei den Top-Ergebnissen in der organische Suche der Google Algorithmus entschieden, dass dies die vermeintlich besten Treffer für eine bestimmte Suchanfrage sind. Auch deshalb sind die besten Suchergebnisse zu wertvoll. Viele Nutzer vertrauen den organischen Suchergebnissen mehr als der Google Werbung.

Eine SEO Agentur Basel hat das Ziel den organischen Traffic für eine Website zu steigern, um so mehr interessierte und wahrscheinlich kaufbereite Nutzer auf die Website ihrer Kunden zu bringen. In den meisten Fällen ist das Ziel die Steigerung des Umsatzes oder die Erhöhung der Anzahl an Leads. Deshalb wird die SEO Agentur hier meisten auf Suchbegriffe optimieren, die eine transaktionale Absicht vermuten lassen. Dies sind Suchanfragen, bei denen der Suchende eine klare Kaufabsicht kommuniziert also z.B. „Ski Test 2022“ oder „Hotel Berlin“ . Aber auch vorgelagerte Phasen im Entscheidungsprozess (Customer Journey) wie „Sehenswürdigkeiten Berlin“ oder „Ski Videos“ eignen sich für die Suchmaschinenoptimierung.

Unternehmen die nachhaltig mehr Traffic aus der organischen Suche aufbauen möchten, arbeiten oft mit SEO Agenturen zusammen. Langfristig ist dieser Marketingkanal meistens günstiger als andere Werbemethoden, da organische Rankings bei kontinuierlich guter Optimierung recht stabil bleiben.

Um hohen Positionen innerhalb der Googlesuche für die definierten Suchworte zu erreichen, werden von SEO Agenturen vor allem folgende Methoden angewendet:

1) Erstellung von hochwertigem und relevantem Content

2) Optimierung der Technik der Website (z.B. der Ladezeiten)

3) Akquisition von Links zu Kundenseite (sog. Backlinks)

