Was kann ich tun wenn ich von einem Schlüsseldienst abgezogen wurde?

Viele Schlüsseldienste nutzen die Notsituation ihrer Kunden aus und fordern exorbitante Preise. Die Kunden sind dann oft überrascht, wenn ein Preis vorher als niedrig beworben wurde. Um erst gar nicht in die Situation zu kommen, sollten Sie unbedingt im Vorhinein einen Festpreis vereinbaren und diese mit weiteren Angeboten vergleichen. Das können sie auf https://www.schluesseldienst-preisvergleich.de/

Falls es hierfür aber zu spät ist und Sie das Gefühl haben, dass Sie zu viel gezahlt haben, können Sie unter Umständen versuchen Teile des Geldes zurückzufordern. Hierfür gilt es drei Arten der Begründung zu unterscheiden:

• Widerruf: Falls der Auftrag noch nicht ausgeführt wurde, können Sie den Auftrag (falls telefonisch vereinbart) widderrufen. Ein Widderruf ist somit immer noch möglich, wenn ein Schlüsseldienst-Techniker bei Ihnen eingetroffen ist. Sollten Sie in der Zwischenzeit in die Wohnung gekommen sein oder haben eine andere Lösung gefunden, macht ein Widderruf Sinn. In diesem Fall müssen Sie dem Schlüsseldienst allerdings die Fahrtkosten als Schadensersatz erstatten. Passen Sie auf, dass diese nicht überzogen abgerechnet werden. Unseriöse Anbieter verlangen hier z.T. 150€ nur für die Anfahrt.

• Wucher: Falls der bezahlte Preis die Kriterien von Wucher erfüllt, haben Sie einen Anspruch auf eine Erstattung der Differenz zum legitimen Preis. Für Wucher gibt es in der Regel 2 Kriterien zu beachten. Das erste dreht sich darum, dass eine Notlage/Zwangslage ausgenutzt wird. Das zweite Kriterium dreht sich darum, dass der Preis maximal das doppelte des ortsüblichen Durchschnitts betragen darf. Rechnungen, die beide Kriterien erfüllen, werden dadurch nichtig und geben Ihnen die Grundlage gezahlte Beträge anzufechten.

• Täuschung: Oftmals werden am Telefon nur vage Preise genannt oder es werden Preisabsprachen, die am Telefon vereinbart wurden, nicht eingehalten. Hierbei kann es sich um den Tatbestand der Täuschung handeln, was dazu führt, dass Sie den eingegangenen Vertrag anfechten können.

Allgemein wichtig:

• Lassen Sie sich immer eine Rechnung ausstellen.

• Sie sind nicht gezwungen sofort zu zahlen und können das auch per Überweisung tun

• Versuchen Sie immer Festpreise zu vereinbaren. Ein Schlüsseldienst, der keine transparenten Preise nennt, ist oftmals unseriös.

Da es sich bei den Schlüsseldiensten um einen hoch intransparenten Markt handelt, haben wir unsere Website ins Leben gerufen. Unsere Website bietet Ihnen die Möglichkeit feste Preise ihrer lokalen Schlüsseldienste zu vergleichen. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.