Was ist eine Ölmassage? Thai Massage in Stuttgart klärt auf

Wohlbefinden und Entspannung tanken durch Thai Massage mit Öl in der Landeshauptstadt Stuttgart

STUTTGART. Die klassische Thai Massage kommt zwar auch ohne Massageöl aus. Doch es gibt Varianten, bei denen die Masseurin besondere Öle einsetzt, um zusätzliche Wirkungen auf Körper und Geist zu erzielen. “Diese Ölmassagen sind in der Regel etwas sanfter als konventionelle Thai Massagen“, beschreibt Kitty Kammer, ausgebildete Expertin und Inhaberin eines Massage Studios in Stuttgart. “Je nach verwendetem Öl können wir entweder eine stimulierende oder eine entspannende Wirkung erzielen.”

Thai Massage in Stuttgart aktiviert Energiefluss und löst Blockaden

Genauso wie bei der konventionellen Thai Massage Variante steht auch bei Ölmassagen die Stimulation bestimmter Energiepunkte im Vordergrund, wie Kitty Kammer erklärt: “Dadurch versucht die Masseurin, energetische Blockaden zu lösen, die oft Verspannungen und Schmerzen verursachen.” Durch das Massageöl gleiten die Hände besser über die Haut. Das beuge Rötungen oder Hautirritationen vor. Was ist der Unterschied zur konventionellen Thai Massage? “Auf die sonst üblichen intensiven Dehnungen und Streckungen wird meist verzichtet. Dabei wäre das Massageöl hinderlich, weil die Hände der Masseurin zu wenig Halt finden.” Laut Kitty Kammer eignet sich die Thai Ölmassage gut für Menschen, die eine sanftere, erholsame Behandlung bevorzugen. Die angenehmen Gerüche tragen zusätzlich zu einer beruhigenden Atmosphäre bei und machen die Massage zu einem Erlebnis für alle Sinne.

So kann Thai Massage in Stuttgart Gewebe und Haut stärken

Bei den beliebten Ölmassagen setzen Kitty Kammer und ihre Mitarbeiterinnen verschiedene Pflanzenextrakte und Aromaöle ein. “Essenzen aus Lemongras, Lavendel oder Ylang Ylang haben auch eine ausgeprägt pflegende Wirkung auf Haut und Gewebe”, beschreibt die Expertin einen weiteren Vorteil. Doch jede Ölmischung besitze ihr eigenes Wirkspektrum: “Bei Muskelverspannungen und Rückenschmerzen kommen häufig spezielle ätherische Öle zum Einsatz, die die Durchblutung fördern und so Beschwerden lindern.” Die Behandlung werde in ihrem Studio immer auf den einzelnen Kunden abgestimmt, betont Kitty Kammer: “Entscheidend ist, welche Voraussetzungen der Kunde mitbringt und welche Wünsche er oder sie hat. Eine Ölmassage soll ganz einfach guttun.”

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

