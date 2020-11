Was ein modernes Kryotherapiegerät leistet

Blickpunkt Kryotherapiegerät – Chance für Regeneration und Schmerzreduktion

Die Wirkung von Kälte auf die körperliche Regenerationsfähigkeit und starke Schmerzen ist vor allem aus dem Bereich des Sports bekannt. Kryotherapiegeräte gehören längst zum festen Equipment im sport-medizinischen Notfallkoffer. “Moderne Kryotherapiegeräte sind leistungsfähig und ideal geeignet für mobile Anwendungen im Freien”, urteilt Monika Wüster, Geschäftsführerin der Medi-Manage Innovation GmbH, einem Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Mainz. Das Unternehmen vertreibt unter anderem Cryoscreen, ein Kryotherapiegerät, das zur Kältetherapie einen CO2 Strahl nutzt.

Kryotherapiegerät sorgt für regenerierende Kälteanwendung

Die heilsame und regenerierende Wirkung von Kälte auf den Körper machten sich die Menschen bereits in der Antike zunutze. Aus der modernen Sportmedizin ist die Kältetherapie nicht mehr wegzudenken. Die Therapie mit einem Kryotherapiegerät zielt dabei darauf, entzündete Muskeln und Schmerzen in Gelenken zu lindern. Auch in der Therapie chronischer Schmerzen oder entzündlich rheumatischer Erkrankungen kommt Kälte zum Einsatz. Wie wirkt Kälte? In den behandelten Regionen wird durch die plötzliche Temperaturabsenkung über ein Kältetherapiegerät die Durchblutung reduziert. Schmerzen und Schwellungen sowie Entzündungen können so gelindert werden. Die Kälte betäubt und verlangsamt die Schmerzsignale des Körpers, die über die Nervens ins Gehirn geleitet werden.

Kryotherapiegerät als mobile Anwendung in der Sportmedizin

Im Sport wenden professionelle Läufer, Athleten und Amateursportler Kryotherapiegeräte an, um lokal Schmerzen zu lindern oder beanspruchte Muskulatur zu regenerieren. Auch Ganzkörperanwendungen mit Kryotherapie sind ein bewährtes Verfahren, um Regenerationszeiten zu verkürzen oder Leistung über die Anregung des Stoffwechsels zu steigern. Die Wirkung der Kryotherapie ist immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Forschung: So konnte zum Beispiel eine im Journal of Sport Physiology veröffentliche Studie nachweisen, dass Kryotherapie die Laufleistung bei gut trainierten Sportlern verbessern kann. Das Kryotherapiegerät “Cryoscreen” eignet sich auch für mobile Kältetherapie Anwendungen. Über einen LED Bildschirm wird die Farbmetrik des behandelten Bereichs angezeigt und die Hauttemperatur visualisiert. Behandlungszeit und Schockintensität lassen sich darüber einfach steuern. Die Daten können über eine USB Schnittstelle zum Beispiel in digitale Trainingspläne hochgeladen werden.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

Kontakt

Medi-Manage Innovation GmbH

Monika Wüster

Göttelmannstraße 48

55131 Mainz

06131 – 588870

06131 – 5888720

presse@medi-manage.de

http://www.medi-manage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.