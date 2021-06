Was brauchen zukunftsfähige Organisationen?

Christian Roth beantwortete die Frage, was Organisationen der Zukunft alles mitbringen und wie das mit Prozessen, Menschen und Systemen zusammenhängt

Viele Organisationen streben nach Attributen wie Leistungsstärke, Innovation, Agilität und Resilienz – Christian Roth stellt die spannende Frage, was Organisationen wirklich brauchen, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten und erläutert hierzu: „Viele Unternehmen setzen einen Großteil der Arbeit nach Modellen, die mit geerbten Verfahrensweisen, Systemen und Verhaltensweisen belastet sind, fort. Es wird jedoch schnell klar, dass sich zukunftsorientierte und erfolgreiche Organisationen nicht auf solche Auslaufmodelle stützen.“

Ein wesentlicher Faktor, der Organisationen der Zukunft auszeichnet, sei, dass die drei Kernelemente Prozess, Mensch und System nahtlos ineinandergreifen. „Organisationen der Zukunft, die einen klaren Kurs haben, verfolgen bei Prozessen eine gute Balance aus Strategie und operativem Geschäft. Sie fokussieren sich auf wenige wirklich relevanten Themen in der Umsetzung, haben agile Interaktionen entlang der Wertschöpfungskette und senken dadurch die Durchlaufzeit“, erläutert Christian Roth. Des Weiteren zeigen sich zukunftsfähige Organisationen bei den Strategien offen, verlieren dabei aber nicht das Ziel aus den Augen und legen großen Wert auf Transparenz und die richtige Priorisierung. „Bei diesen Vorhaben ist eine agile Arbeitsweise hilfreich, denn richtig angewandt, schafft sie Transparenz und ermöglicht ein Gespräch über Priorisierung zu führen“, fügt Roth hinzu.

Auf der menschlichen Ebene sei es für Organisationen der Zukunft wichtig, dass jeder Mitarbeitende, unabhängig von der hierarchischen Position, die Möglichkeit hat, Fehler zu machen. „Eine ausgeprägte und vor allem positive Fehlerkultur trägt maßgeblich zur Innovationsfähigkeit bei, denn nur wer ausprobieren, experimentieren und scheitern darf, ist in der Lage die Zukunft passend für sich zu gestalten“, gibt Christian Roth zu bedenken. Die externe Begleitung durch einen Berater oder Coach ist ebenfalls empfehlenswert, da dieser für Impulse und Denkanstöße sorgt, an die vielleicht noch gar nicht gedacht wurde.

Im Blickfeld zukunftsfähiger Organisationen sind stets unterschiedliche Systeme, der Markt und der damit verbundene Wettbewerb, die Kunden mit ihren Bedürfnissen sowie die eigene Organisation als System mit ihren Sub- Systemen wie Führungskräfte, Mitarbeiter, Teams und Vergütungssysteme. Christian Roth rät, je nach Ziel der Organisation, die unterschiedlichen Systeme zu beleuchten und sich zu fragen, wie sie verändert werden müssen, damit sie den Zielen der Organisation dienlich sind.

Weitere Faktoren und die Zusammenfassung der wichtigsten Kriterien, die Organisationen der Zukunft mitbringen, kann man im persönlichen Blog „Logbuch“ von Christian Roth noch einmal nachlesen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Christan Roth -Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig – gibt es hier: www.christianroth.coach

Christian Roth – Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig

Führungskräfte und Unternehmen befinden sich aktuell in stürmischen Gewässern und sehen sich vielen Herausforderungen gegenüber. Christian Roth begleitet Führungskräfte als Lotse, Leuchtturm und Guide hin zu nachhaltig erfolgreichen Prozessen, Systemen und Mitarbeitenden – und somit auf dem Weg zur Organisation der Zukunft.

Der erfahrene Coach und Berater weiß, dass widerstandsfähige Unternehmen auch mal in einen Sturm geraten und schwierige Gewässer durchfahren können, weil sie in ihrem System, ihren Prozessen und mit allen beteiligten Menschen jederzeit auf Kurs Richtung Zielhafen sind. Er begleitet Unternehmen darin, ihre Leistungsstärke zu nutzen, an sich zu arbeiten, Veränderungen und Fehler nicht zur bremsenden Kraft werden zu lassen, sondern stets das Ziel vor Augen zu haben und darauf zuzusteuern. Er befähigt darüber hinaus seine Kunden auch nach der Zusammenarbeit nachhaltig, damit diese wissen, was zu tun ist.

Christian Roth unterstützt fokussiert, effektiv und harmonisch Unternehmen und Führungskräfte ihre ganz eigene Version einer Organisation der Zukunft zu entwickeln.

Kontakt

Christian Roth – Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig

Christian Roth

Stolbergstraße 9

22085 Hamburg

+49 179 7995992

kontakt@christianroth.coach

https://www.christianroth.coach/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.