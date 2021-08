Warum sind Gambia und das ‚DABO HOUSE‘ ein tolles Beispiel für erfolgreichen Tourismus im Herbst 2021?

Das kleinste Land auf dem gesamten afrikanischen Kontinent setzt 2021/22 ganz auf den Tourismus. Die Gambianer überzeugen vor allem durch ihre Herzlichkeit.

GAMBIA besticht trotz einer wirtschaftlichen Malaise durch eine niedrige Kriminalitätsrate. Kombiniert mit einer durchgehend herzlichen Freundlichkeit der Menschen gibt das Land jedem Gambia-Reisenden ein sicheres Gefühl des Willkommenseins. Das kleinste Land auf dem gesamten afrikanischen Kontinent setzt 2021/22 ganz auf den Tourismus. Die Gambianer sind sehr freundlich und auch hilfsbereit. In Gambia wird viel gelächelt und noch viel mehr gelacht. Religionen leben in friedlicher Koexistenz, ein Vorbild für die Welt.

Die Deutsche Diana reiste im Juli für vier Wochen nach Gambia und bereut diesen mutigen Schritt überhaupt nicht:

Gambia: Sicherheitslage gut, geringe Kriminalität

Es gibt auch gute Gründe für Urlaub im kleinsten Land Afrikas. Viele zufriedene Urlauber kommen wieder … und das ist der

sehr geringen Kriminalitätslage

dem angenehmen Klima über das ganze Jahr

verlockend viele Natur- Abenteuer (die Urlauber auf dem Gambia River erleben könnten und sollten)

und den wirklich exzellenten Strandlandschaften zu verdanken.

Fast 100km Atlantikstrand sind ein Garant für tolle Urlaubsfreude

MENSCHEN in GAMBIA SEHR FREUNDLICH

Die Bevölkerung des kleinsten Lands Afrikas gilt als wirklich herzlich und freundlich. Immer wieder wird ein Weißer gefragt „From where do you come from Sir?“ und wenn man dann antwortet, dass man aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, hat man die Sympathien der Afrikaner sicher.

Viele Menschen im DACH-Raum überlegen gerade, wo und ob sie trotz vieler Covid-Beeinträchtigungen im Winter 2021/22 sicher und gut Urlaub machen können.

Da gibt es einige Destinationen, die ich empfehlen kann: Eritrea, Tansania, Georgien und … das hier beschriebene Gambia.

Nachdem ich mich jetzt in Gambia und dem Senegal fast drei Monate aufgehalten habe, kann ich ein erstes Fazit ziehen und auch bestätigen, dass Gambia auf der Liste der sicheren Reisedestinationen ganz oben stehen darf.

WIE IST DAS LEBEN IM AUGUST 2021 IN GAMBIA?

Ganz frei. Keine Restriktionen, keine Einschränkungen. Bars, Restaurants und Diskotheken sind offen, es wird getanzt, gegessen und geschmatzt, dass man sich hier so fühlt, wie vor der Covid Pandemie. Einer von 20 trägt Maske oder gar Face-Shield. Die Menschen im Land sind da weitaus kritischer, als in der EU!

Frauen zeigen sich gerne in eleganten Kleidern, in einem Minirock oder hautengen Jeans. Gambia ist sehr tolerant und es wird offenbar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gedroht. Muslime in dem Land dominieren bei der Mehrheit der Menschen, aber Christen sind im Glauben nicht benachteiligt. Das kleinste Land Afrikas ist wirklich das toleranteste muslimische Land, das der Autor kennt. Sehr sympathisch, wenn es mit manch einem anderen bekannteren muslimischen Reiseland verglichen wird.

GAMBIA URLAUBER HELFEN DEN MENSCHEN

Tourismus ist wichtig! Alternative Einnahmequellen fehlen dem Land. Es gibt eine ganze Reihe von Hotels in Gambia, die vor einem Boom zu stehen scheinen und es gibt auch immer wieder Gästehäuser und Hotels, die der Krise in den Jahren 2020 und 2021 bis heute erfolgreich trotzen.

BESONDERE EMPFEHLUNG, DABO HOUSE:

Nun möchte ich einmal das kleine, aber sehr empfehlenswerte Gästehaus DABO HOUSE ein wenig näher beleuchten. Betrachtet man die Rankings bei den Buchungsmaschinen, da sind die guten Werte wohl die beste Werbung fuer das Dabo House.

Woher kommt der Erfolg des DABO HOUSE?

Die Eigentümerfamilie (Ulrika und ihr Gambischer Gemahl) leben in Schweden. Wenn immer es machbar ist, kommen Ulrika und ihr Mann nach Gambia. Derweil arbeiten ein paar sehr engagierte Leute im Dabo House und sorgen für zufriedene Gäste und viele Wiederholer. Die Kommentare der Dabo House Urlauber im Internet überzeugen schnell und überbieten manch ein Luxushotel…

Das Dabo House ist auch 2021 gut ausgelastet! In den sechs unterschiedlichen Zimmern des sehr empfehlenswerten Gästehauses können bis zu 16 Personen übernachten. Es können Zusatzbetten geordert werden, wenn beispielsweise eine Familie übernachten möchte.

Natürlich gibt es auch genügend Freiraum für eigene Kreativität. Dabei versteht sich das ungewöhnliche Gästehaus auch als Kulturzentrum, denn Musik wird hier ganz groß geschrieben. Aber nicht jeden Tag. Nur wenn die Urlauber es möchten, wird die Band engagiert. Sonst ist es angenehm ruhig hier. Das DABO HOUSE Team unterstützt lokaler Musiker mit Talenten nach Kräften und einige der Musiker der DABO HOUSE Musikgruppe haben sogar in Stockholm studieren dürfen. Immer wieder gibt es fantastische Vorführungen der Dabo House Band, Gäste können beispielsweise auch einen entsprechenden Musik Abend buchen. Dann kommen die Musiker in unterschiedlicher Besetzung ins Dabo House und präsentieren Ihre fantastische Show.

Ein Beispiel dafür ist in dem folgenden Video zu sehen (Dabo House Musiker):

Die Betreiber des Dabo Houses haben bald auch endlich eine Webseite und sind sehr dankbar, wenn Urlaubs Willige direkt nach einem Angebot fragen. Denn die großen Buchungsportale kassieren mit fast 20% erheblichen Anteil des Umsatzes und von daher sind Ulrika und Team sehr froh, wenn Reisende direkt anfragen. Im Übernachtungspreis ist ein leckeres Frühstück stets enthalten. Da haben die Gäste die Qual der Wahl. Das Frühstücken kann individuell nach Geschmack zusammengestellt werden und es gibt für Diabetiker sogar eine zuckerfreie Marmelade.

Die schönen und freundlichen Zimmer haben alle einen Ventilator und die meisten auch eine Klimaanlage und eine Warmwasserdusche. Das Hotel verfügt über hervorragende Betten. Für die Gäste, die im Oktober oder später anreisen empfiehlt es sich, frühzeitig die Übernachtungen zu buchen, denn die Hauptsaison fängt in Gambia im Oktober an. Bereits jetzt hat das Dabo House Anfragen für den Herbst.

Kontakt zum Dabo House ist einfach in den sozialen Medien, z.B.

https://www.facebook.com/dabohousegambia

Whatsapp Anfragen sind ebenfalls herzlich willkommen:

Dabo House +2207732470

FAZIT: AUF GEHT’s NACH GAMBIA UND INS DABO HOUSE

Das Dabo House (in der Nähe vom so genannten ‘Turntable’) ist ein ruhig und dennoch zentral gelegenes und sehr empfehlenswertes Beherbergungsunternehmen in der Hand einer schwedischen Familie. Es gibt immer wieder Gäste, die nur eine Nacht gebucht haben und dann anfragen “können wir noch verlängern”? Ich kann es nachvollziehen, denn mir ist es auch so gegangen…





Pressekontaktdaten:

BellaCoola Film Production UG (Haftungsbeschränkt)

Herr Oliver Gaebe

Eythstr. 10

D-51103 Köln

Web: http://www.bellacoola.de

E-Mail: bellacoola-liefert(at)die-besten-bilder.de

Tel: +491796004547

Autor:

Reisejournalist Oliver Gaebe Die Kölner Bellacoola Film Produktion UG ist als erfahrenes Filmproduktionsunternehmen mit hervorragenden Referenzen bekannt geworden. Tourismus und Reisen sind die Schwerpunkte. Seit einigen Jahren ist eine Abteilung „Wirtschaft“ hinzugekommen und die beschäftigt sich mit den Gründen der signifikant gefallenen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.