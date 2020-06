Warum SEO in Freiburg wichtig ist

Sie haben bestimmt schon einmal von Suchmaschinenoptimierung gehört.

Falls nicht, bei Suchmaschinenoptimierung geht es darum, seine eigene Webseite so zu optimieren, dass Sie bei Suchmaschinen wie Google und Co. für die für Sie relevanten Begriffe besser gefunden wird.

Was heißt das genau?

Wann war das letzte Mal, dass Sie bei Google nach etwas gesucht haben?

Wahrscheinlich ist das noch gar nicht allzu lange her.

Und in der Regel klicken knapp 75% aller Suchenden auf ein Ergebnis auf der ersten Suchergebnisseite – also auf ein Ergebnis der Top 10 Suchergebnisse.

Und genau hier sollte Ihr Unternehmen bzw. Ihre Webseite dann natürlich auch zu finden sein.

Werden Sie dort nicht gefunden, dann landen also mehr als 75% der Suchenden auf einer Seite eines Mitbewerbers.

Gerade im regionalen Umfeld macht es Sinn sich dem Thema Local SEO oder lokale Suchmaschinenoptimierung zu widmen.

Hier geht es darum, dass Ihre Webseite so optimiert wird, dass sie innerhalb einer bestimmten Region besser gefunden werden kann.

Warum? Die Antwort ist recht einfach – Ihr Wettbewerb ist regional deutlich geringer als national.

Die SEO Agentur RED RAM MEDIA kann Ihnen dabei helfen in und um Freiburg herum besser gefunden zu werden. Natürlich können Ihre Webseiten auch für die nationale oder gar internationale Suche optimiert werden.

Entscheidend ist, dass Sie etwas tun. Denn Ihre Mitbewerber schlafen nicht und jeder Tag, an dem Sie nicht in das Marketing Ihres Unternehmens stecken ist ein Tag an dem weitere potentielle Neukunden bei Ihren Wettbewerbern landen.

“Unterbrechen Sie diesen Teufelskreis und starten Sie noch heute mit einem soliden und nachhaltigen Online Marketing Plan.”, so Daniel Neubauer, Gründer und Inhaber der Online Marketing und SEO Agentur RED RAM MEDIA.

“Versuchen Sie einige der Punkte bereits selbstständig zu erledigen und sollten Sie Fragen dazu haben oder an einem langfristigen Plan interessiert sein, suchen Sie sich einen Spezialisten, der Sie in diesen Bereichen unterstützen kann.”

Hier sind 5 Tipps, die Sie direkt für Ihre eigene Webseite durchführen können:

1. Achten Sie darauf, dass keine technischen Fehler vorliegen. Und falls diese doch vorliegen, korrigieren Sie diese schnellstmöglich.

2. Optimieren Sie Ihre Inhalte für die Region, in der Sie besser gefunden werden wollen.

3. Optimieren Sie Ihren Google My Business Eintrag. Füllen Sie alles aus, was Sie ausfüllen können.

4. Posten Sie regelmäßig innerhalb Ihres Google My Business Eintrages.

5. Optimieren Sie ihre Google Business Website.

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben oder einen kompetenten Partner für diese Arbeit suchen, dann kontaktieren Sie RED RAM MEDIA – die Agentur für Online Marketing.

Die SEO Agentur mit Sitz in Süddeutschland wurde bereits mehrfach bei SEO-Wettbewerben ausgezeichnet.

Die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei Ulm hat sich seit knapp 10 Jahren auf die wichtigen Komponenten des Online Marketings spezialisiert. Hierzu zählen u.a. das Webdesign, die Webprogrammierung und die Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Wir helfen unseren Kunden ihre Sichtbarkeit online zu steigern und somit mehr potentielle Kunden zu erreichen.

Kontakt

RED RAM MEDIA KG

Daniel Neubauer

Max-Eyth-Straße 41/1

89231 Neu-Ulm

0731 85074360

info@redrammedia.com

https://www.redrammedia.com/

