Warum denkt Asien anders über Gesichtsmasken als Europa

Eine Umfrage unter Journalisten untersucht, warum in Europa völlig anders über Gesichtsmasken gedacht wird als in Asien

Kaum jemand trägt Gesichtsmasken

Eine fortlaufende Umfrage der Kennenlernplattform www.Gleichklang.de mit aktuell 500 Teilnehmenden fragte, wie sich die Teilnehmer vor Covid-19 schützen?

Ein Ergebnis ist:

Während fast alle von Händewaschen und viele von sozialer Distanzierung redeten, gaben nur acht von 500 Befragten an, Gesichtsmasken zu tragen

Asien ist anders

Völlig anders sei die Situation in Asien, wie Dr. Guido F. Gebauer zu berichten weiß, der die Tochterfirma von Gleichklang in Kambodscha leitet:

Hier in Kambodscha trage mittlerweile fast jeder Gesichtsmasken und dies werde von den medizinischen Autoritäten und Behörden auch dringend empfohlen ebenso sei es in Südkorea, China oder Taiwan, wo jeder Virologe zum Tragen von Masken auffordere. A

Alle Fachleute seien sich in Asien einig, dass Gesichtsmasken jeder Qualität als Barriere zwischen Tröpfchen und Schleimhäuten eine mehr oder weniger starke Schutzfunktion hätten

Ursachen für die Differenz

Woran aber liegt es, fragt sich Gebauer, dass fast alle unserer Mitglieder in Deutschland selbst öffentliche Verkehrrsmittel oder Supermärkte ohne Masken aufsuchten, während jeder unserer Mitarbeiter in Kambodscha selbstverständlich eine Maske tragen?

Wie komme es, dass in Asien Gruppen von Westeuropäern und US-Amerikanern immer wieder unangenehm durch Verweigerung von Gesichtsmasken auffielen?

Die Auswertung der Gleichklang-Umfrage zeigte, dass mehr als 80 % der Befragten angaben, sich an Berichten in den Medien und durch Medien verbreitete Empfehlungen der Behörden zu orientieren demnach ist die Berichterstattung in den Medien.

Offenbar ein entscheidender Faktor für die Maskenverweigerung der Bevölkerung in Deutschland, vermutet Gebauer, der sich in seinem Blog meincoronablog.de seit einigen Wochen mit der Thematik auseinandersetzt

Fragen an Journalisten

Wieso zeichnen Journalisten in Deutschland, Westeuropa und den USA ein Bild des Schutzcharakters von Gesichtsmasken, welches komplett konträr verläuft zu den Ansichten und Berichten von Journalisten und medizinischen Fachkapazitäten in Asien?

Reflektieren Journalisten ausreichend ihre Verantwortung für die Eindämmung der Infektion und beruhen ihre Berichte auf tatsächlichen wissenschaftichen Befunden, oder eher auf kulturell wenig hinterfragten Stereotypen?

Zur Beantwortung dieser Fragen führt Gebauer gerade eine Umfrage durch, die sich ausschließlich an Journalisten wendet.

Gebauer erhofft sich hierdurch Aufschluss über die nach seiner Einschätzung bizarre Bewertungsdifferenz bezüglich Gesichtsmasken zwischen westlichen Staaten und Asien.

Jeder Journalist und jede Journalistin sei herzlich zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen, deren Ergebnisse im meincoronablog.de und über Presseerklärungen publiziert werden würden:

Hier zur Umfrage: Gesichtsmasken – wie berichten Journalisten?

Bildquelle: @ in public domain