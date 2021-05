Warum auch für Ihre Firma, die SBS-Domain sinnvoll sein könnte…

SBS-Domain ist eine zweite Chance für alle, deren Namen unter den gängigen Domains besetzt ist….

Viele Geschäftsleute und Privatpersonen haben sich schon geärgert: Ihr Wunschname unter .com und .de ist nicht mehr verfügbar. Er wurde weggeschnappt. Jeder hat eine zweite Chance verdient: Hier ist sie -die SBS-domain. Es ist eine Überlegung wert, die SBS-Domain zu nehmen, wenn man seinen Firmennamen nur mit Zusätzen mit „online“ und ähnliches registrieren konnte. Man kann beispielsweise seinen Wunschnamen unter der SBS-Domain registrieren und auf die gleiche Webseite weiterleiten. In der Kommunikation z.B. am Telefon ist es einfacher zu sagen meier.sbs als meier-online.de.

Für wen ist die SBS-Domain besonders geeignet?

Die SBS-Domain, kurz für „side by side“, ist perfekt für zukunftsorientierte Organisationen, die an das soziale Miteinander in der Gesellschaft glauben. Die Registrierungsstelle spendet einen Teil jeder Registrierung der SBS-Domain an eine gemeinnützige Organisation.

Die SBS-Domain ist eine durchdachte Domain-Erweiterung mit drei Buchstaben, die sich gut für soziale Wohlfahrtsorganisationen, Aktivisten, gemeinnützige Organisationen und andere philanthropische Initiativen sowie für alle fortschrittlichen Unternehmen, Einzelpersonen oder Gemeinschaften eignet, die an soziale und finanzielle Inklusion glauben.

Die SBS-Domain findet auch eine optimale Anwendung für Produktivitätsplattformen, Online-Events und Netzwerkseiten, auf denen Teams zusammenarbeiten, arbeiten und Ideen austauschen können. Serielle Multitasker wie Blogger, Unternehmer und Berufstätige, die mehrere Projekte, Unternehmen und Aufgaben nebeneinander verwalten, können ebenfalls die SBS-Domain verwenden.

Die SBS-Domain eignet sich hervorragend für Firmen, die SBS in ihrem Namen tragen. Die Fa. Schmidt SBS kann die Domains schmidt.sbs bekommen.

Wer Small Business Solutions, Small Business Services, Smart Business Solutions oder Smart Business Services anbietet, findet in der SBS-Domain eine ideale Lösung, die ganz smart rechts vom Punkt, die Produkt- und/oder Dienstleistungspalette der eigenen Firma darstellt. Die Meier Smart Business Solutions GmbH kann die Domain meier.sbs registrieren lassen.

Ob man SBS im Firmennamen trägt oder ob man Smart Business Solutions anbietet, in jedem Fall werden die Domainnamen durch die SBS-Domain kürzer. Kurze Domainnamen sind leichter merkfähig.

Die Merkfähigkeit dieser SBS-Domains wird auch dadurch erhöht, weil die Domainnamen die Firmennamen reflektieren, in manchen Fällen sogar 1:1 widerspiegeln.

Die Merkfähigkeit eines Domainnamens stellt ein Schlüsselelement für die Vermarktung der Webseite der Domain dar.

Ich hatte vor Jahren einen Kunden, der den Begriff „Matrix“ unter gleich welcher Domainendung registrieren wollte. Ich fand keine einzige Domainendung. „Matrix“ war überall besetzt. Wenn es Ihnen ähnlich geht, haben Sie bei der Neueinführung von SBS die Chance, Ihren Begriff unter der SBS-Domain zu registrieren.

Was macht die SBS-Domain einzigartig?

Die SBS-Domain ist eine kurze Domain-Endung mit drei Buchstaben

Die SBS-Domain ist unabhängig von Geografie, Industrie und Sprache.

Die SBS-Domain ist eine intelligente Abkürzung für „Side By Side“.

Die SBS-Domain ist perfekt für New-Age-Unternehmen und nachdenkliche Personen, die philanthropische Initiativen ergreifen und gleichzeitig ihr Geschäft nebeneinander ausbauen möchten.

Wann wird die SBS-Domain gestartet?

Die SBS-Domain befindet sich seit dem 6. Mai 2021 in der Sunrise-Phase für Markeninhaber. In der Sunrise Period können Markeninhaber ihre Marke als SBS-Domain bevorzugt registrieren. Die Sunrise der SBS-Domain endet am 7. Juni 2021.

Die SBS-Domain wird am 8. Juni 2021 offiziell für alle Endbenutzer verfügbar sein.

Die Registrierungsstelle startet die SBS-Domain mit einem siebentägigen Early Access-Programm (EAP), bei dem die Registrierungskosten um eine Zugriffsgebühr erhöht werden. Diese Gebühr wird in den ersten sieben Tagen der allgemeinen Verfügbarkeit schrittweise gesenkt.

Unser Tipp: Wer sich für das Early Access-Programm interessiert, kann von secura@domainregistry.de genaue Informationen über die Bedingungen erhalten.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/sbs-domains.html

https://www.domainregistry.de/sbs-domain.html (Englisch)

