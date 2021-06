Wenn das Handy Schaden nimmt, entscheiden sich Handy-Besitzer in vielen Fällen für eine Reparatur des Geräts. Sinnvoll ist eine Reparatur bei fast allen Schäden am Gerät.

Kann man ein Handy reparieren?

Ob ein Handy repariert werden kann, hängt davon ab, wie groß der Schaden ist und welche Teile beschädigt sind. Bei kleineren Schäden am Display oder defekten Komponenten wie Kamera, Case oder Akku ist eine Reparatur in der Regel möglich. Das Gerät kann durch den Austausch der beschädigten Teile unkompliziert repariert werden. Schwieriger ist eine Reparatur bei größeren Schäden wie zum Beispiel einem Wasserschaden oder einer defekten Elektronik. Ob eine Reparatur des Handys in diesem Fall möglich ist, hängt auch davon ab, um welches Smartphone-Modell es sich handelt und wie viel Geld in die Reparatur investiert werden soll.

Grundsätzlich kann ein Handy bei fast allen Arten von Beschädigungen repariert werden. Dabei spielt es keine Rolle, um welches Modell oder welche Marke es sich handelt. Ein guter Reparatur Service kann Handys von mehreren Marken und Modellen reparieren. Die Reparatur eines Handys ist dabei in aller Regel auch bei größeren Schäden am Handy möglich. Die Frage ist oft, ob es sich lohnt, das Handy reparieren zu lassen.

Wann lohnt sich eine Handy Reparatur?

Eine Handy Reparatur lohnt sich, wenn die Reparatur des Geräts günstiger als eine Neuanschaffung ist. Fällt das Handy zu Boden und erleidet einen Displayschaden, muss lediglich das Display ausgetauscht werden. Das ist deutlich preiswerter als der Kauf eines neuen Geräts. Bei einer Beschädigung der Kamera oder anderer Komponenten des Smartphones ist eine Reparatur in vielen Fällen sinnvoll.

Weniger sinnvoll ist es, das Handy reparieren zu lassen, wenn die Beschädigung sehr groß ausfällt und die Reparatur sehr kostspielig ist. Davon ab lohnt sich eine Reparatur auch dann, wenn das Gerät oder die Inhalte darauf einen hohen sentimentalen Wert für den Besitzer hat. Befinden sich Bilder oder andere wichtige Dokumente auf dem Smartphone oder handelt es sich bei dem Handy um ein Geschenk, so ist eine Reparatur oft auch abseits vom Ausmaß des Schadens sinnvoll.

Dies hängt immer von der individuellen Situation ab. Der Besitzer des Handys entscheidet, ob eine Reparatur erwünscht ist und der Reparatur Service entscheidet, ob die Reparatur machbar ist. Die Handy Werkstatt kann ermitteln, wie groß das Ausmaß des Schadens ist und die Frage „Reparatur – ja oder nein?“ beantworten.

Was macht eine gute Handy Werkstatt aus?

Eine gute Handy Werkstatt übernimmt die Reparatur fachgerecht, schnell und zu einem angemessenen Preis. Ausgebildete Profis übernehmen die Reparatur des Geräts und stellen dadurch sicher, dass der Schaden fachgerecht ermittelt und mit den geeigneten Werkzeugen und Utensilien repariert wird. Eine gute Werkstatt verwendet ausschließlich Teile von Markenqualität, um in jedem Fall eine professionelle Reparatur zu gewährleisten.

Ein professioneller Reparatur-Service erstellt einen Kostenvoranschlag und informiert den Besitzer des Handys bereits im Vorfeld über die zu erwartenden Kosten. Eine gute Handy Werkstatt macht zudem aus, dass sie den Besitzer des Handys über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden hält. Die Reparatur eines Handys kann mitunter einige Dinge in Anspruch nehmen. Der Besitzer des Geräts ist jedoch auf sein Handy angewiesen und möchte wissen, wann die Reparatur abgeschlossen ist.

Eine gute Handy Werkstatt hält den Kundenkontakt aufrecht und ist dauerhaft telefonisch oder via E-Mail zu erreichen. Sobald die Reparatur des Handys abgeschlossen ist, wird der Besitzer des Geräts darüber informiert und hat so immer die Situation im Blick.

Ein professioneller Reparatur Service übernimmt die Reparatur fachgerecht, schnell und zu einem fairen Preis.

